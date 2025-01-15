15 січня в Україні очікується певне потепління, однак синоптики попереджають про значні контрасти температури та опади в окремих областях.

Вдень у середу температура повітря буде коливатися в межах +2..+3 градусів, на півдні країни — до +4..+5.

За даними Укргідрометцентру, нічні температури все ще знижуватимуться до холодних позначок, зокрема в східних областях очікується до -8 градусів, а в інших регіонах — до -6.

Синоптики також наголошують, що у цей день в Україні будуть різні погодні явища: у східних та північних областях пройдуть снігопади. А от у Харківській, Полтавській, Черкаській та Кропивницькій областях очікуються дощі. На решті території країни опадів не передбачається.

Раніше Politeka писала, що найближчим часом українців чекають похолодання, а підекуди й морози. Середня місячна температура січня, за прогнозами, становитиме від 0 до -3 °С, а в південних областях і на Закарпатті – від 0 до +2 °С. Січень цього року може бути на 3–4 °С холоднішим за грудень, який загалом був близьким до кліматичної норми.





Також Politeka писала, що перша декада лютого буде волога, з частими туманами та мрякою. Вночі температура — мінусова, вдень — плюсові значення або близько нуля. Друга декада принесе помірний холод, але в середині місяця температура підвищиться, хоча опади залишатимуться. Наприкінці декади знову можливі незначні морози. Третя декада буде без значного потепління.

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