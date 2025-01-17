Приміщення потребує ремонту і складається з шести залів, а також підвального приміщення з трьома залами, вікна яких ще збереглися.

У селі Іванківці, що під Житомиром, виставлено на продаж маєток-палац Модеста Ізерського - незважаючи на жахливий стан будівлі, за неї просять чималу суму.

Відомості про продаж палацу з’явились в оголошенні на українському сайті з продажу нерухомості.

У описі вказано, що земельна ділянка складає 40 соток, а також є 13,9 гектарів озера. Автор оголошення зазначає, що будівлю можна використовувати під пансіонат або ресторан, оскільки її високі стелі мають історичну цінність, пов'язану з князівським періодом. Приміщення потребує ремонту і складається з шести залів, а також підвального приміщення з трьома залами, вікна яких ще збереглися. Крім того, є окремий будинок для вільного призначення.

Ціна на маєток становить 62 000 доларів (2 616 400 грн) - ціна двокімнатної квартири. Можливий торг. Відзначається, що нинішній власник не проводив жодних реставраційних робіт. І особливу увагу заслуговує кахляна піч, яка збереглася в хорошому стані, хоча селяни зняли нижню частину для отримання вогнетривкої цегли.

Раніше будівля використовувалася як школа в часи Радянського Союзу, а сьогодні вона перетворилася на руїни. Не менш цікава й історія про палац: він не є частиною реєстру пам'яток архітектури, що робить його вразливим для руйнування та незаконних змін.

Поруч розташований флігель, який також знаходиться в занедбаному стані.

Продаж такого об'єкта викликає занепокоєння серед українців, оскільки історична архітектура не отримує належного догляду, що ставить під загрозу її збереження.

"Ще можна врятувати...", "Чому б не робити по прикладу європейських країн- продаж за 1 грн, але з умовою ремонту та збереження?!", "Такі будівлі потрібно даром віддавати, щоб їх відбудували. Довели до стану руїн і хочуть ще заробити на них, то їсть вкрасти...", "Біль за такі будівлі та історію в цілому", - писали українці в мережі.

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