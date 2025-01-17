Помещение нуждается в ремонте и состоит из шести залов, а также подвального помещения с тремя залами, окна которых еще сохранились.

В селе Иванковцы под Житомиром выставлено на продажу имение-дворец Модеста Изерского - несмотря на ужасное состояние здания, за него просят немалую сумму.

Сведения о продаже дворца появились в объявлении на украинском сайте по продаже недвижимости.

В описании указано, что земельный участок составляет 40 соток, а также 13,9 гектаров озера. Автор объявления отмечает, что здание можно использовать под пансионат или ресторан, поскольку его высокие потолки имеют историческую ценность, связанную с княжеским периодом. Помещение нуждается в ремонте и состоит из шести залов, а также подвального помещения с тремя залами, окна которых еще сохранились. Кроме того, есть отдельный дом для свободного назначения.

Цена на поместье составляет 62 000 долларов (2616400 грн) - цена двокомнатной квартиры. Возможен торг. Отмечается, что нынешний владелец не производил никаких реставрационных работ. Особого внимания заслуживает кафельная печь, которая сохранилась в хорошем состоянии, хотя крестьяне сняли нижнюю часть для получения огнеупорного кирпича.

Раньше здание использовалось как школа во времена Советского Союза, а сегодня оно превратилось в руины. Не менее интересна и история о дворце: он не часть реестра памятников архитектуры, что делает его уязвимым для разрушения и незаконных изменений.

Рядом расположен флигель, также находящийся в заброшенном состоянии.

Продажа такого объекта вызывает беспокойство среди украинцев, поскольку историческая архитектура не получает должного ухода, что ставит под угрозу ее сохранение.

"Еще можно спасти...", " Почему бы не делать по примеру европейских стран-продажа за 1 грн, но с условием ремонта и хранения?!", "Такие здания нужно даром отдавать, чтобы их отстроили. Довели до состояния руин и хотят еще заработать на них, ест украсть...", "Боль за такие здания и историю в целом", - писали украинцы в сети.

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