Вік Місяця в середу, 15 січня 2025 року, становить 16,4 дня, з моменту останнього Молодика кількість днів вказує, скільки днів минуло з моменту останнього Молодика.
Фаза Місяця на 28 січня 2025 - фаза спадного місяця. Це фаза, коли місяць освітлений менш ніж на 50%, але ще не досяг 0% освітленості (що було б молодим).
У цій частині місячного циклу Місяць стає все ближче і ближче до Сонця, якщо дивитися із Землі, а нічний бік Місяця звернений до Землі, і на ньому видно все тонший півмісяць.
Як досягти гармонії у Новому році Деревної Зеленої Змії, який розпочнеться 29 січня 2025 року і закінчиться 16 лютого 2026 року, розповідає астролог та автор YouTube-каналу Марина Скаді.
14-16 січня: Місяць в Раку - емоції та піклування.
Місяць у Раку на спадній фазі спонукає до роботи з почуттями – період ідеально підходить для сімейних справ, турботи про близьких, створення затишку.
16-18 січня: Місяць у Леві - творчість та самооцінка.
Це період для усвідомлення, де ви недостатньо проявляли себе та роботи над собою.
18-20 січня: Місяць у Діві - порядок та дисципліна. Діва на спадаючому Місяці сприяє наведенню порядку - як зовнішнього, так і внутрішнього.
20-22 січня: Місяць у Терезах - гармонія та рівновага.
Підходящий час для вирішення конфліктів та пошуку компромісів, Терези допомагають поглянути на баланс у відносинах та в житті.
22-25 січня: Місяць у Скорпіоні - трансформація та глибина.
Час для очищення всіх рівнях: емоційному, духовному і фізичному.
25-27 січня: Місяць у Стрільці - натхнення та розширення горизонтів.
Це час для роздумів про майбутнє та натхнення, незважаючи на уповільнені енергії.
27-28 січня: Місяць у Козерозі - відповідальність та структура.
У спадній фазі Місяць допомагає завершити важливі справи, навести лад на роботі та зміцнити дисципліну.
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