Пендзин підкреслив, що навіть із прогнозованим зростанням зарплати це не забезпечує достатній рівень купівельної прибутковості для громадян.

Економіст Олег Пендзин в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA звернув увагу на важливий аспект, який часто ігнорують у ЗМІ – зростання доходів українців.

За його словами, багато ЗМІ помилково зосереджуються лише на інфляції, не враховуючи підвищення доходів, що істотно впливає на споживчу продуктивність.

«Якщо інфляція становитиме 10%, а ваші доходи зросли на 20%, це означає, що ви стали жити на 10% краще», — пояснив Пендзин. — "Ваша купівельна спроможність збільшилася на 10%, і кожен раз, отримуючи зарплату, ми оцінюємо, що можемо на ці гроші купити".

Однак, згідно з його прогнозами, ситуація у 2025 році може бути значно складнішою. За даними держбюджету, інфляція в наступному році склала 9,5%. Але при цьому, як зауважив економіст, зарплати не збільшаться достатньо, щоб покрити це зростання.

"Соціальні стандарти залишаються замороженими, а середня заробітна плата зростає менше за інфляцію. В результаті реальні доходи знижуються, і це найбільше торкнеться малозабезпечених верств населення", — каже він.

Пендзин підкреслив, що навіть із прогнозованим зростанням зарплати це не забезпечує достатній рівень купівельної прибутковості для громадян.

«Ми не їмо гроші, ми їмо хліб. І якщо хліб подорожчав більше, ніж зросли доходи, ми змушені споживати його менше. Це й є справжня трагедія», — резюмував експерт.

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