Закон охороняє інтереси найбільш вразливих категорій спадкоємців, гарантуючи їм право на обов'язкову частину.

Спадкування — це питання, яке часто стає джерелом конфліктів навіть серед найближчих родичів, і особливо складно, коли спадкоємцями є діти від різних шлюбів.

Як саме розподіляється майно померлого між такими дітьми, пояснили експерти юридичного блогу з сімейного права «Family Law Help».

Права дітей від попередніх шлюбів на спадщину

Відповідно до законодавства, діти є основними претендентами на спадщину своїх батьків. Усі діти, незалежно від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним, усиновлені або навіть народжені після смерті батька (в межах 10 місяців), мають рівні права на спадок. Це означає, що діти з попередніх шлюбів також можуть претендувати на спадщину, навіть якщо майно зареєстроване на вдову чи вдовця, але лише в межах активів, які були набуті в цьому шлюбі.

Щоб уникнути проблем, фахівці радять завчасно оформити заповіт, у якому чітко визначатиметься порядок поділу майна після смерті заповідача. Якщо ж заповіт відсутній, то майно розподіляється відповідно до закону.

Хто має право на обов'язкову частину спадщини?

Закон охороняє інтереси найбільш вразливих категорій спадкоємців, гарантуючи їм право на обов'язкову частину, незалежно від того, що вказано в заповіті. Такими особами є:

діти до 14 років;

підлітки віком від 14 до 18 років;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатні вдови або вдовці;

непрацездатні батьки.

Ці спадкоємці мають право на отримання спадку за законом. У випадку виникнення конфлікту нащадки можуть звернутися до суду для вирішення конфлікту. Варто зазначити, що будь-хто з обраних спадкоємців може відмовитися від спадщини, подавши відповідну заяву нотаріусу.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, чи чекати на нові відключення світла

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати