Наразі незрозуміло, чи з’являться позначки про порушення у системі Резерв+ після 5 лютого, адже ТЦК не мають точних даних щодо цього.

До 5 лютого 2025 року військовозобов’язані чоловіки, визнані обмежено придатними, повинні пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Юристи вважають, що ті, хто не пройде ВЛК до 5 лютого, не зможуть отримати бронювання.

У разі нездачі цієї процедури до зазначеного терміну, вони можуть втратити право на бронювання. Ті, хто вже має бронь, до 28 лютого повинні підтвердити її, оскільки після цього підприємства більше не зможуть забронювати своїх працівників без оновлення статусу критичності.

Бронювання та ВЛК створюють правову плутанину, оскільки деякі адвокатські бюро вказують, що згідно з Постановою КМУ №560, заборонено направляти осіб з відстрочкою на ВЛК. Однак новий закон про скасування обмеженої придатності не робить винятків для заброньованих осіб і передбачає, що навіть вони повинні пройти комісію.

Це створює суперечність між постановою та законом, де останній має вищу юридичну силу, що змушує адвокатів дійти висновку, що заброньовані обмежено придатні також зобов'язані пройти ВЛК.

Якщо людина не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, її бронь не буде скасована, але вона може втратити можливість перебронюватися після 28 лютого, якщо не оновить свої дані або перебуватиме у розшуку. Важливо, що з 1 грудня процес бронювання в Україні відбувається через Дію, і якщо система виявить позначку про порушення або розшук, людині автоматично відмовлять у бронюванні.

Наразі незрозуміло, чи з’являться позначки про порушення у системі Резерв+ після 5 лютого, адже ТЦК не мають точних даних щодо цього. Тому військовозобов’язані, які мають бронь, можуть обрати два варіанти: або пройти ВЛК на всяк випадок, або не робити нічого та ризикувати втратити бронь, якщо система Резерв+ додасть запис про порушення. Якщо після 5 лютого таки з'явиться позначка, можна сплатити штраф і пройти ВЛК до 28 лютого, щоб не втратити бронь і перебронюватися без порушень.

Джерело: NV.ua

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