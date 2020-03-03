У мережі набирає популярність музика, яка позитивно впливає на імунітет
Одна з таких мелодій з'явилася на Youtube-каналі Listen to Live, передає Рoliteka.net. Як відзначають автори каналу, ця музика здатна активізувати імунні системи організму, допомагає боротися з різними захворюваннями.
«Спеціально створені бінауральні ритми дозволяють посилити імунні процеси і стимулювати їх для підвищення захисних функцій, для боротьби з різними хворобами і вірусами», - зазначається в описі до відео.
Відомо, що мелодія розроблена з урахуванням дельта хвиль, які сприятливо впливають на весь організм в цілому, здатні поліпшувати самопочуття і настрій. Вона спеціально розроблена для лікування різних недуг.
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«Антивірусна музика як імунностимулюючий комплекс і вітаміни проникають у вас завдяки цій цілющій мелодії», - зазначають автори.
Згідно з рекомендаціями, цю музику потрібно слухати кожен день. Пам'ятайте, що хороші і позитивні емоції – це запорука прекрасного самопочуття. Крім прослуховування мелодії необхідно також правильно харчуватися, гуляти на свіжому повітрі, робити зарядку або займатися йогою.
Додамо, що цілюща музика доступна безкоштовно.
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