Рак простати – зазвичай повільно зростаюча, відносно неагресивна пухлина зі сприятливим прогнозом. При своєчасному виявленні захворювання виліковується у

більшості пацієнтів.

Для чоловіків важливо не тільки вилікувати рак, але ще і зберегти високу якість життя після перемоги над небезпечним захворюванням: зберегти ерекцію, контроль над сечовипусканням, уникнути потреби в тривалій реабілітації. Для отримання щадного і безпечного лікування ви можете відправитися в Туреччину.

Як лікують рак простати в Туреччині

Зазвичай для лікування раку простати використовуються такі методи:

● хірургія;

● променева терапія.

У деяких клініках проводиться лікування сфокусованим ультразвуком високої інтенсивності - ця процедура забезпечує порівнянні з операцією результати.

Операція

Для більшості чоловіків найкращим варіантом лікування є простатектомія. Лікар видаляє передміхурову залозу, насінні бульбашки, а також при необхідності інші навколишні пухлина тканини.

Стандартний підхід до хірургічного лікування раку простати передбачає виконання відкритої операції. Передміхурову залозу видаляють через великий розріз внизу живота або на промежині. Але в Туреччині такі хірургічні втручання застосовуються все рідше. Їх витіснили більш щадні лапароскопічні операції, які можуть бути виконані з використанням робота Да Вінчі.

Переваги таких хірургічних втручань:

● виконуються через кілька коротких розрізів на животі;

● дозволяють зменшити крововтрату в кілька разів;

● знижують ризик ускладнень з боку сечового міхура, кишечника;

● зберігають ерекцію;

● забезпечують кращі естетичні результати (немає великих шрамів на животі).

У післяопераційному періоді пацієнт менше страждає від болю і швидше відновлюється, що дозволяє йому повернутися до звичного способу життя в найкоротші

термін.

Променева терапія

Опромінення може використовуватися на будь-яких стадіях раку простати. Променева терапія є

альтернативою операції, так як забезпечує зіставні показники виживаності.

Турецькі радіоонкологи застосовують сучасні методи променевої терапії, що забезпечують мінімальний ризик ускладнень:

● IMRT - модульована за інтенсивністю променева терапія, знижує променеве навантаження на здорові тканини;

● IGRT-променева терапія з візуальним контролем, при якій лікарі перевіряють розташування і конфігурацію пухлини перед кожним сеансом опромінення;

● Vmat-ротаційне об'ємно-модульоване опромінення (покращений варіант

IMRT), що дозволяє провести сеанс радіотерапії буквально за 2 хвилини;

● SBRT-стереотаксична радіотерапія тіла, відрізняється максимальною точністю наведення променів і дозволяє скоротити курс лікування.

У деяких турецьких клініках використовується брахітерапія. Вона виліковує початкові стадії раку простати з мінімальним ризиком побічних ефектів. Джерела радіації вводяться безпосередньо в пухлинні вогнища. Промені не проходять через здорові тканини, тому вони не пошкоджуються іонізуючим випромінюванням.

Інші методи лікування

Турецькі фахівці також проводять:

● лікування раку простати сфокусованим ультразвуком-процедура може бути

проведена замість операції з видалення пухлини;

● кріодеструкцію – іноді використовується в разі рецидиву після променевої терапії;

● хіміотерапія;

● гормональну терапію;

● радіонуклідне лікування;

● імунотерапія.

Чому варто пройти лікування раку простати в Туреччині

Ви можете пройти лікування раку простати в Туреччині, щоб заощадити і отримати медичні послуги високої якості. Кілька аргументів на користь турецьких клінік:

● Доступність малоінвазивних операцій для видалення передміхурової залози. У Туреччині проводяться лапароскопічні та роботизовані хірургічні втручання.

● Збереження ерекції та контролю над сечовипусканням у більшості пацієнтів.

● Можливість лікування деяких форм раку простати без операції: за допомогою дистанційного опромінення, брахітерапії або сфокусованого ультразвуку високої інтенсивності.

● Наявність новітніх методів опромінення, таких як IMRT, IGRT, VMAT та SBRT. Вони забезпечують кращі результати при мінімальній кількості побічних ефектів.

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