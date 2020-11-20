Рак простати – зазвичай повільно зростаюча, відносно неагресивна пухлина зі сприятливим прогнозом. При своєчасному виявленні захворювання виліковується у
більшості пацієнтів.
Для чоловіків важливо не тільки вилікувати рак, але ще і зберегти високу якість життя після перемоги над небезпечним захворюванням: зберегти ерекцію, контроль над сечовипусканням, уникнути потреби в тривалій реабілітації. Для отримання щадного і безпечного лікування ви можете відправитися в Туреччину.
Як лікують рак простати в Туреччині
Зазвичай для лікування раку простати використовуються такі методи:
● хірургія;
● променева терапія.
У деяких клініках проводиться лікування сфокусованим ультразвуком високої інтенсивності - ця процедура забезпечує порівнянні з операцією результати.
Операція
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Для більшості чоловіків найкращим варіантом лікування є простатектомія. Лікар видаляє передміхурову залозу, насінні бульбашки, а також при необхідності інші навколишні пухлина тканини.
Стандартний підхід до хірургічного лікування раку простати передбачає виконання відкритої операції. Передміхурову залозу видаляють через великий розріз внизу живота або на промежині. Але в Туреччині такі хірургічні втручання застосовуються все рідше. Їх витіснили більш щадні лапароскопічні операції, які можуть бути виконані з використанням робота Да Вінчі.
Переваги таких хірургічних втручань:
● виконуються через кілька коротких розрізів на животі;
● дозволяють зменшити крововтрату в кілька разів;
● знижують ризик ускладнень з боку сечового міхура, кишечника;
● зберігають ерекцію;
● забезпечують кращі естетичні результати (немає великих шрамів на животі).
У післяопераційному періоді пацієнт менше страждає від болю і швидше відновлюється, що дозволяє йому повернутися до звичного способу життя в найкоротші
термін.
Променева терапія
Опромінення може використовуватися на будь-яких стадіях раку простати. Променева терапія є
альтернативою операції, так як забезпечує зіставні показники виживаності.
Турецькі радіоонкологи застосовують сучасні методи променевої терапії, що забезпечують мінімальний ризик ускладнень:
● IMRT - модульована за інтенсивністю променева терапія, знижує променеве навантаження на здорові тканини;
● IGRT-променева терапія з візуальним контролем, при якій лікарі перевіряють розташування і конфігурацію пухлини перед кожним сеансом опромінення;
● Vmat-ротаційне об'ємно-модульоване опромінення (покращений варіант
IMRT), що дозволяє провести сеанс радіотерапії буквально за 2 хвилини;
● SBRT-стереотаксична радіотерапія тіла, відрізняється максимальною точністю наведення променів і дозволяє скоротити курс лікування.
У деяких турецьких клініках використовується брахітерапія. Вона виліковує початкові стадії раку простати з мінімальним ризиком побічних ефектів. Джерела радіації вводяться безпосередньо в пухлинні вогнища. Промені не проходять через здорові тканини, тому вони не пошкоджуються іонізуючим випромінюванням.
Інші методи лікування
Турецькі фахівці також проводять:
● лікування раку простати сфокусованим ультразвуком-процедура може бути
проведена замість операції з видалення пухлини;
● кріодеструкцію – іноді використовується в разі рецидиву після променевої терапії;
● хіміотерапія;
● гормональну терапію;
● радіонуклідне лікування;
● імунотерапія.
Чому варто пройти лікування раку простати в Туреччині
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● Доступність малоінвазивних операцій для видалення передміхурової залози. У Туреччині проводяться лапароскопічні та роботизовані хірургічні втручання.
● Збереження ерекції та контролю над сечовипусканням у більшості пацієнтів.
● Можливість лікування деяких форм раку простати без операції: за допомогою дистанційного опромінення, брахітерапії або сфокусованого ультразвуку високої інтенсивності.
● Наявність новітніх методів опромінення, таких як IMRT, IGRT, VMAT та SBRT. Вони забезпечують кращі результати при мінімальній кількості побічних ефектів.
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