Доктор Комаровский рассказал, может ли аллергия возникнуть у здорового человека

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский отвечает на вопросы, волнующие родителей и дает ценные советы. На своей страничке в  Instagram он опубликовал фрагмент из передачи «Школа доктора Комаровского», дающий ответ на вопрос об аллергии.

«Можно ли сказать, что если у ребенка до какого-то возраста такой аллергии не было, значит в жизни она у него не появится?», — спрашивают у врача.



«Вы знаете, нет, сказать это невозможно. К сожалению, сейчас я сталкиваюсь с тем, что какие-то стрессовые воздействия на иммунную систему очень часто являются провокаторами сезонной аллергии. После каких-то отравлений, после инфекционных болезней – никогда не было, вдруг это случилось», — отвечает Комаровский.

Он отметил, что неоднократно сталкивался с достаточно серьезным влиянием на вероятность сезонной аллергии таких факторов, как беременность и кормление грудью. 

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«Я знаю такие ситуации, когда беременность, например, провоцирует появление сезонной аллергии, и знаю несколько примеров, совершенно для меня удивительных, когда женщина, кормящая грудью в течение двух лет, избавилась от сезонной аллергии: «Пока я кормлю грудью аллергии нет. Я поэтому готова кормить еще много лет»», — отвечает Евгений Комаровский.

Отметим, ранее мы писали, что Евгений Комаровский рассказал о связи аллергии и частой заболеваемости ОРВИ.

«Могут ли частые ОРВИ быть связаны с присутствием аллергена?», — спрашиваю врача.

Ответ на этот вопрос Евгений Комаровский опубликовал на своей страничке в Instagram.

По словам врача, связи между ОРВИ и алергеном никакой быть не может. Частота ОРВИ определяется контактом вашего ребенка с носителями ОРВИ, с вирусами. То есть, чем больше контактов, тем чаще болезни.

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Вопрос: ⠀ Можно ли сказать, что если у ребенка до какого-то возраста такой аллергии не было, значит в жизни она у него не появится? ⠀ Ответ: ⠀ Вы знаете, нет, сказать это невозможно. К сожалению, сейчас я сталкиваюсь с тем, что какие-то стрессовые воздействия на иммунную систему очень часто являются провокаторами сезонной аллергии. После каких-то отравлений, после инфекционных болезней – никогда не было, вдруг это случилось. Я неоднократно сталкивался с достаточно серьезным влиянием на вероятность сезонной аллергии таких факторов, как беременность и кормление грудью. Я знаю такие ситуации, когда беременность, например, провоцирует появление сезонной аллергии, и знаю несколько примеров, совершенно для меня удивительных, когда женщина, кормящая грудью в течение двух лет, избавилась от сезонной аллергии: «Пока я кормлю грудью аллергии нет. Я поэтому готова кормить еще много лет». ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #аллергия #иммунитет #беременность #кормлениегрудью

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«Другой вопрос в том, что наличие аллергенов однозначно может влиять на тяжесть ОРВИ: если на фоне каждого вируса у ребенка развивается, скажем, бронхообструктивный синдром, который может быть связан с наличием аллергена, то на тяжесть болезни это однозначно будет влиять. Если у вас в поликлинике правильно организован прием, если в больницах не заражаются одни от других, то наличие аллергена ни при чем», — объясняет врач.

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