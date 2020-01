View this post on Instagram

Вопрос: ⠀ Можно ли сказать, что если у ребенка до какого-то возраста такой аллергии не было, значит в жизни она у него не появится? ⠀ Ответ: ⠀ Вы знаете, нет, сказать это невозможно. К сожалению, сейчас я сталкиваюсь с тем, что какие-то стрессовые воздействия на иммунную систему очень часто являются провокаторами сезонной аллергии. После каких-то отравлений, после инфекционных болезней – никогда не было, вдруг это случилось. Я неоднократно сталкивался с достаточно серьезным влиянием на вероятность сезонной аллергии таких факторов, как беременность и кормление грудью. Я знаю такие ситуации, когда беременность, например, провоцирует появление сезонной аллергии, и знаю несколько примеров, совершенно для меня удивительных, когда женщина, кормящая грудью в течение двух лет, избавилась от сезонной аллергии: «Пока я кормлю грудью аллергии нет. Я поэтому готова кормить еще много лет». ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #аллергия #иммунитет #беременность #кормлениегрудью