Доктор Комаровский рассказал, может ли аллергия возникнуть у здорового человека
Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский отвечает на вопросы, волнующие родителей и дает ценные советы. На своей страничке в Instagram он опубликовал фрагмент из передачи «Школа доктора Комаровского», дающий ответ на вопрос об аллергии.
«Можно ли сказать, что если у ребенка до какого-то возраста такой аллергии не было, значит в жизни она у него не появится?», — спрашивают у врача.
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«Вы знаете, нет, сказать это невозможно. К сожалению, сейчас я сталкиваюсь с тем, что какие-то стрессовые воздействия на иммунную систему очень часто являются провокаторами сезонной аллергии. После каких-то отравлений, после инфекционных болезней – никогда не было, вдруг это случилось», — отвечает Комаровский.
Он отметил, что неоднократно сталкивался с достаточно серьезным влиянием на вероятность сезонной аллергии таких факторов, как беременность и кормление грудью.
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«Я знаю такие ситуации, когда беременность, например, провоцирует появление сезонной аллергии, и знаю несколько примеров, совершенно для меня удивительных, когда женщина, кормящая грудью в течение двух лет, избавилась от сезонной аллергии: «Пока я кормлю грудью аллергии нет. Я поэтому готова кормить еще много лет»», — отвечает Евгений Комаровский.
Отметим, ранее мы писали, что Евгений Комаровский рассказал о связи аллергии и частой заболеваемости ОРВИ.
«Могут ли частые ОРВИ быть связаны с присутствием аллергена?», — спрашиваю врача.
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Ответ на этот вопрос Евгений Комаровский опубликовал на своей страничке в Instagram.
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По словам врача, связи между ОРВИ и алергеном никакой быть не может. Частота ОРВИ определяется контактом вашего ребенка с носителями ОРВИ, с вирусами. То есть, чем больше контактов, тем чаще болезни.
«Другой вопрос в том, что наличие аллергенов однозначно может влиять на тяжесть ОРВИ: если на фоне каждого вируса у ребенка развивается, скажем, бронхообструктивный синдром, который может быть связан с наличием аллергена, то на тяжесть болезни это однозначно будет влиять. Если у вас в поликлинике правильно организован прием, если в больницах не заражаются одни от других, то наличие аллергена ни при чем», — объясняет врач.
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Напомним, Комаровский рассказал, когда ребенку нужна шапка.
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