Ученые нашли продукт, который поможет в короткие сроки избавиться от жира на животе.

Специалисты обрадовали всех, кто старается избавиться от ненужных килограммов. Выявлен продукт, благодаря которому можно быстро забыть о лишнем весе.

Чудо-овощем оказалась брюссельская капуста – кладезь полезных веществ и витаминов. Она идеальна не только для того, чтобы постройнеть и быстро прийти в норму. Она также просто полезный и незаменимый продукт на рождественско-новогодних праздниках, которые славятся богатыми и частыми застольями.

Брюссельская капуста богата витаминами групп А, группы В, Е, К. В ее состав входят кальций, калий, магний, натрий, фосфор, железо, йод, кобальт, марганец, медь, молибден, фтор, цинк. Благодаря употреблению овоща нормализуется работа пищеварительной системы, исключаются запоры. Эта капуста имеет одно уникальное свойство, которое ее отличает от других овощей, — это содержание белка, полноценного строителя мышц. Также данная овощная культура малокалорийна – всего 50 ккал в 100 г продукта.

Что касается похудения, то ключевую роль здесь имеет и клетчатка. Она позволяет быстро насытиться и не переесть. Специалисты провели исследования, в которых приняли участие более тысячи человек. Выяснилось, что у тех подопытных, которые употребляли брюссельскую капусту, в области талии было значительно меньше жира, чем у тех, кто эту овощную культуру игнорировал. Как выяснили ученые, такой эффект достигался из-за что в брюссельской капусте – высокое содержание волокон.

В овоще содержится и витамин С (его в капусте в 3-5 раз больше, чем в других видах), помогающий во время физической активности сжигать больше жира.

Поэтому, если ваша цель похудеть и не набрать лишних кило на предстоящих праздниках, то ваш помощник в этом именно брюссельская капуста. Вы не только станете стройнее, но и будете чувствовать себя легко и прекрасно.

Напомним, что овощи необходимо есть ежедневно. Медики настаивают на том, чтобы овощные культуры на столе присутствовали как можно чаще.

Специалисты настоятельно советуют включать в свой рацион 5 порций овощей (одна порция – 80 г). Ешьте их, если готовитесь к экзаменам, если часто нервничаете и даже если работаете за компьютером.

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