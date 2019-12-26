Спрос на электронные сигареты растет с каждым днем

Ни для кого не секрет, что курение очень вредно для здоровья. Эта привычка приводит к необратимым последствиям и смертельным заболеваниям. Многие люди зависимы от курения и прибегают к методам, чтобы избавиться от этой зависимости.

В начале 2000-х годов появилась так называемая альтернатива обычной сигарете — вейпы или электронные сигареты. В ходе исследований, специалисты пришли к выводу, что эти сигареты в ближайшее время могут заменить обычную.

Электронная сигарета состоит из аккумулятора, датчика, который определяет давление воздуха, микросхемы, контейнера для жидкости и испарителя.

Как только любитель электронных сигарет делает вдох, микросхема запускает испаритель благодаря чему жидкость нагревается. В результате испарения жидкости образуется пар, который вдыхает курильщик.

Ученые многих стран серьезно начали исследовать влияние электронных сигарет на здоровье самого курильщика. В ходе исследований, медики предположили, что употребление чистого никотина, без смол, продуктов горения и концентратов, которые содержатся в электронной сигарете не альтернативная замена обычному табаку. Поэтому курильщики электронных сигарет не обезопасили себя «безвредной» альтернативе обычной сигарете.

На токсичность пара оказывает влияние срока службы вейпа и напряжение аккумулятора. Чем дольше вы пользуетесь электронной сигаретой и чем мощнее аккумулятор, тем больше негативного влияния она оказывает на организм.

Ученые из Азии доказали, что курение электронных сигарет или вейпов беременными женщинами провоцирует выкидыш.

Специалисты из Кореи провели социальный опрос о курении, в котором участвовали 70 тысяч молодых людей. По итогу опроса 80 процентов респондентов признались, что тяга к обычным сигаретам не пропала и они одновременно курят электронную и обычные сигареты.

Японские ученые обнародовали результаты проверок электронных сигарет, согласно которым удалось доказать, что пар испускаемый устройством содержит два вида химических соединений, который провоцирует образование раковых заболеваний.

Ученые из Англии смогли доказать, что курение электронной сигареты не избавит от зависимости к обычной сигарете.

В Америке обнародовали данные о том, что желание курить электронную сигарету появляется намного чаще, чем обычную сигарету.

Напомним про вредные привычки у мужчин и женщин: для кого это опаснее.

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