Доктор Комаровский поделился важным советом с родителями, которые хотят воспитать умного и здорового ребенка

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский поделился важным советом с родителями, как сделать ребенка умным и здоровым и приучить его к спорту и искусству одновременно. Речь идет об известной игре в шахматы. Соответствующий пост доктор опубликовал на своей страничке в Instagram.

По словам Комаровского, сегодня учиться играть в шахматы можно уже с трехлетнего возраста. Чем эта игра, а скорее спорт и искусство, полезна, рассказала психолог и культтерапевт Надежда Железняк.

Во-первых, шахматы помогут подготовить ребенка к школе. Они тренируют внимательность, логику, и конечно же память. Благодаря шахматам ребенку будет легче осваивать школьную программу.

Кроме того, это спорт, с помощью которого можно даже скинуть лишние килограммы.

«В 1999 году шахматы были признаны в Международном Олимпийском комитете. Вы себе можете представить 6-7-часовую партию в шахматы, когда вы каждую минуту обдумываете ход в полной концентрации? Вот уж понадобится недюжинная спортивная подготовка! Кстати, шахматист за партию иногда теряет по два-три килограмма веса! Поэтому в этом виде спорта необходима отличная физическая форма, в частности, силовая подготовка», — говориться в сообщении.

Шахматы также развивают стратегическое мышление. А это значит, ребенок начинает понимать, как его решения отразятся на будущем и учится нести ответственность за риск.

В случаях, если ребенок бывает слишком эмоциональным, шахматы помогут ему взять эмоции под контроль, ведь победа в этой игре просто невозможна без собранности, трезвости ума и внимательности.

В Бельгии и Венесуэле был проведён опыт. Среди 3000 детей младших классов начали проводиться уроки шахмат. В результате этого было зафиксировано ускорение умственного и физического развития детей. Школьники на 21% повысили свою успеваемость, причём по всем предметам школьной программы.

Напомним, Комаровский рассказал, как добиться уважения собственного ребенка

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал об актуальной проблеме материнства: «Даже самый заботливый муж не решит ее».

Также Politeka писала, что доктор Комаровский обратился к родителям: не помогайте детям.