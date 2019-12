View this post on Instagram

Человек поперхнулся во время еды и начал кашлять. Как правильно стучать ему по спине? ⠀ Ребята, если человек в состоянии кашлять, стучать его по спине неправильно никак. Если человек может кашлять, это значит он может дышать. Кашель был, есть и будет самым эффективным способом очистки дыхательных путей. Если человек может плакать, дышать, кашлять – стучать его по спине НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ. ⠀ Единственное, что в такой ситуации может сделать стук по спине, так это изменить положение инородного тела, которое попало в дыхательные пути, и привести к полной остановке дыхания. ⠀ Поэтому, если взрослые или ребенок поперхнулись и начали кашлять, не стучать категорически, успокоиться, глубоко дышать, обеспечить доступ воздуха, дать возможность откашляться – это всё, что вы можете сделать.