Доктор Комаровский рассказал как помочь человеку, когда он поперхнулся



Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский продолжает давать важные вопросы родителям и отвечать на вопросы.

«Человек поперхнулся во время еды и начал кашлять. Как правильно стучать ему по спине?», — спрашивают врача.

Ответ на этот вопрос Комаровский выложил на своей страничке в Instagram.



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«Ребята, если человек в состоянии кашлять, стучать его по спине неправильно никак. Если человек может кашлять, это значит он может дышать. Кашель был, есть и будет самым эффективным способом очистки дыхательных путей. Если человек может плакать, дышать, кашлять – стучать его по спине НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ», — предупреждает врач.

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Единственное, что в такой ситуации может сделать стук по спине, так это изменить положение инородного тела, которое попало в дыхательные пути, и привести к полной остановке дыхания. Путин разгневал россиян странным поведением с женщинами: «Внизу кое-что надулось»

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«Поэтому, если взрослые или ребенок поперхнулись и начали кашлять, не стучать категорически, успокоиться, глубоко дышать, обеспечить доступ воздуха, дать возможность откашляться – это всё, что вы можете сделать», — объясняет Евгений Комаровский.

Отметим, ранее Евгений Комаровский рассказал, как оказать помощь, если примерз язык к металлу.

Доктору написала читательница, которую беспокоит такой вопрос:

«Моему ребенку 3 года, но он должен попробовать все на зуб. Боюсь, что в мороз он прислонится губами или языком к металлу. Как правильно отсоединить примерзшую часть: чем и сколько греть, поливать водой или нет? А если успел рвануться, что делать?», — спрашивают доктора.

По словам врача, здесь возможны два варианта действий. В первом штука, к которой примерз язык (лыжная палка, санки, топор и т.п.), может быть перемещена в теплое помещение вместе с ребенком, и тогда она сама собой отсоединиться под воздействием теплого воздуха (в воспитательных целях ждем или сразу включаем фен) или теплой воды, которую нужно лить и на язык, и на металл.

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