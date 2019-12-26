Эксперты проверили качество бензина А-95 на шести самых популярных АЗС

Эксперты Mind.ua посетили заправки Shell, WOG, ОККО, «Укрнафта», «БРСМ» и "Гранд-Петрол".

Какие АЗС лидируют по показателям качества топлива:



-WOG - 27%;



-КЛО - 21%;



-ОККО - 16%.

Больше всего водители доверяют компании WOG, ее считают одной из лучших по качеству бензина и газа.

Остановимся подробнее на заправках WOG, так как именно эта сеть показала одни из лучших результатов по качеству топлива. На сегодняшний день на счету сети 415 станций, но это количество постоянно растет, пишет Uaenergy.

Качество топлива остается на высоком уровне. Именно на заправки Wog меньше всего нареканий у водителей.

Средняя стоимость бензина марки А95 составляет 30,79 грн.

Премиальная марка того же А95 уже дороже - 31,79.

Дизельное топливо и А92 стоят одинаково - 29,79 гривен за литр.

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