Цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря существенно изменились

Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

Отмечается, что цены на автомобильное топливо опустились на 0,5-1 грн/л.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский во время совещания с представителями рынка призвал крупнейшие сети автозаправочных станций более активно снижать цены на бензин и дизтопливо.

В качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена 1,1 доллар/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года. В Офисе президента ценовых изменений ожидали уже со следующего дня, 24 декабря.

Отметим, с ростом цен на бензин все больше украинских автомобилистов переходят на ГБО.

“ГБО” расшифровывается, как газобалонное оборудование. Это сложная система, которая состоит из механических и электронных компонентов. Её устанавливают непосредственно в автомобиль и подключают к блоку управления.

Как известно, газ обходится украинцам гораздо дешевле бензина. В основном, водителей привлекает именно ценовая политика. Для сравнения: по состоянию на 10 декабря “А-95 премиум” в среднем по Украине стоил 29,86 гривны, а газ - всего 12,44. Разница более, чем в два раза. При этом расход газа всего на 15%-20% больше. Экономия очевидна. Газовая установка со временем (примерно за полтора года) отобьет потраченные деньги, и водитель начнет экономить на поездках.

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