Эксперты сделали обзор автомобиля Mercedes-Benz CLS 350 - седана класса люкс
Ведущая Ютуб-канала "Круиз без контроля" сделала обзор автомобиля Mercedes-Benz CLS 350. Видео уже появилось в сети. На кадрах рассматривают люксовый седан, который выпускает немецкий бренд Mercedes-Benz. Автомобиль вместил в себе узнаваемый дизайн от компании, а также передовые технологии и комфорт. CLS 350 поставил себе задачу объединить стиль и дизайн купе с практичностью седана. Получилось это или нет у немецкого производителя, смотрите в видео.
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