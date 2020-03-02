В Украине хотят вернуть техосмотр автомобилей, соответствующий законопроект опубликован на сайте Министерства инфраструктуры
Отмечается, что в данное время документ проходит общественные обсуждения, и граждане страны могут внести свои предложения до 26 марта.
В пресс-службе министерства уточнили, что законопроект предлагает механизм возвращения и проведение обязательного технического контроля транспортных средств, правила использования тахографов, а также обучение для водителей коммерческого транспорта.
Ответственным за техосмотр хотят назначить Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств. Согласно проекту закона, водителям легковых авто с полной массой до 3,5 тонны необходимо будет проходить техосмотр через четыре года от даты выпуска машины, затем каждые два года.
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Автомобильным такси нужно будет проходить технический осмотр каждый год. Автобусам - через год от даты выпуска, далее каждые шесть месяцев.
Грузовым автомобилям, с полной массой свыше 3,5 тонны техосмотр придется проходить каждый год. В то же время водители мототранспорта обязаны будут проходить проверку каждые два года.
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210, которым в Украине увеличен налог при продаже автомобилей и других транспортных средств. Платить больше придется желающим продать авто более 2 раза в год.
Если ранее в Украине действовала две ставки налог при отчуждении авто или другого транспорта, то сейчас вводится три. Отныне самую большую ставку оплатят те собственники, кто продает больше двух авто за год - она составит 18% от оценочной стоимости транспортного средства.
Добавим также, в Украине намерены применить опыт европейских стран относительно пешеходов-нарушителей и не толькою
Так в Верховной Раде рассматривают проект закона, который предусматривает усиление ответственности для пешеходов за нарушение правил движения. Но новшества коснуться не только пешеходов, а и велосипедистов, лиц, которые управляют гужевым транспортом и погонщиков животных.
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