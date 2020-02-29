Обязательный технический осмотр транспортных средств снова вернется в Украину
Это будет сделано на основе законопроекта, разработанного Директоратом по безопасности на транспорте Мининфраструктуры, передает РБК-Украина.
Высказаться о законопроекте, который появился в открытом доступе на сайте ведомства, а также внести свои предложения украинцы смогут до 26 марта. Для этого можно воспользоваться электронной почтой [email protected]
Что же предусматривает новый закон и для кого техосмотр станет обязательным?
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В Мининфраструктуры предлагают сделать техосмотр обязательным для коммерческого транспорта, что, правда, есть и сейчас. Легковые авто должны будут проходить ТО через четыре года после выпуска, а затем – каждые два года. Такой же график ТО распространяется на грузовики массой до 3,5 тонн и колесные трактора.
Автомобили такси необходимо будет первый раз отогнать на ТО через год после выпуска, а затем – ежегодно. Точно так же – для «домов на колесах», спецтранспорта и грузовиков массой свыше 3,5 тонн.
Для автобусов больше восьми мест без водителя – спустя год от выпуска, после - каждые полгода. Аналогично – для ТС, которые перевозят опасные грузы.
Для мототранспорта с объемом двигателя от 125 куб. см и больше или электродвигателем мощностью 4 кВт и больше первый техосмотр назначается через 2 года от выпуска, потом - каждые 2 года.
В техосмотре не нуждаются ТС с конструкционной скоростью не больше 25 км/ч, спортивные авто, которые используются только на соревнованиях, коллекционный и ретротранспорт, который не эксплуатируется, дипломатические авто, спецтранспорт для перевозки оборудования цирка и аттракционов с максимальной конструктивной скоростью 40 км/ч, ТС с объемом двигателя не более 50 куб. см., колесные трактора с максимальной скоростью 40 км/ч и технические ТС для агрокомплекса.
В случае, если автовладельцы в первый раз проигнорируют ТО, обязаны будут заплатить штраф в размере 3400 гривен. Повторная просрочка техосмотра в течении года обойдется им в 17 тысяч гривен. Если же техосмотру будут мешать должностные лица, им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
Кроме того, эксперт по вопросам техосмотра будет нести личную ответственность.
Из нововведений – также внеплановый техосмотр автомобиля, который может быть назначен после дорожно-транспортного происшествия, в случае перерегистрации или переоборудования ТС. Будет также введен придорожный техосмотр.
Котролировать выполнение норм закона будет новообразованное Бюро безопасности эксплуатации колесных транспортных средств.
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