Если в автомобиле фары помутнели, но но владелец не готов тратить деньги на покупку нового комплекта фар или нанимать специалиста по ремонту, убрать мутность фар можно с помощью народных средств.

Каждый водитель знает, что чистые и прозрачные фары автомобиля это залог безопасности и комфорт при управлении транспортным средством. Вот только из-за химической реакции пластика с кислородом, солнечным светом, ультрафиолетовыми лучами, высокими температурами и влагой со временем фары мутнеют или желтеют. При этом все учасники дорожного движения знают, что мутная фара рассеивает свет во все стороны, а не пропускает его на дорогу, что существенно снижает безопасность движения.

И правда, помутневшие фары не только уродуют внешний вид автомобиля, но это еще небезопасно из-за недостаточного освещения. В линзованной оптике, где есть направленное освещение – луч рассеивается в разные стороны и светит сродни "китайскому" ксенону, ослепляя всех водителей спереди и на встречной.

Если такое случилось, то самый радикальный способ устранения данного дефекта - это покупка новых фар. Правда, удовольствие это не из дешевых - замена всей фары в сборе может обойтись 2000-5000 грн., в зависимости от марки, модели и года выпуска автомобиля.

Именно тогда многие вспоминают о том, что пищевая сода и зубная паста, благодаря своим абразивным свойствам, могут очистить фары от помутнения.

Так, самый простой и бюджетный способ предполагает смешивание пищевой соды и воды до состояния пастообразного вещества. Далее нужно взять сухую тряпку и нанести раствор пищевой соды на линзу фары. Продолжайте тереть в виде перекрестной штриховки, обильно нанося раствор пищевой соды. Смойте раствор пищевой соды, чтобы проявился результат. Повторяйте до достижения желаемой четкости.

Для приготовления еще одного средства для очистки потускневших фар, понадобится всего 4 ингредиента, которые точно есть практически в каждом доме:

1 столовая ложка пищевой соды;

¼ часть обычного куска мыла;

3 столовые ложки зубной пасты;

сок половины лимона.

Чтобы приготовить это чистящее средство, кусок мыла нужно натереть на мелкой терке или растворитт под воздействием высоких температур. Потом в мыло добавляется зубная паста, добавляется сок лимона и сода. Весь раствор нужно хорошо вымешать до получения однородной массы.

Далее нужно взять обычную губку для мытья посуды и нанести на жесткую сторону пасту. Натираем этим раствором фару тщательно несколько минут. Далее нужно обработать фару мягкой стороной губки. Можно на этом этапе добавить еще немного зубной пасты.

После обработки средством протрите фару чистым полотенцем или специальной мягкой тряпочкой для мойки автомобиля. Оцените результат - если фара не полностью отмылась, повторите процедуру еще раз.

Вы также можете защитить линзы фары воском после того, как использовали пищевую соду или зубную пасту, чтобы придать им стойкий эффект.

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