Три чайные беседы Гончарука развенчивают главный миф, который сидит у многих наших людей об украинской власти - что наверху сидят люди, которые понимают, что делают. Это государство существует только по этой причине. И пленки отлично показывают, что на самом деле высшие люди в государстве сами толком не понимают, что происходит. И решения принимаются с кондачка. На ходу рождаются какие-то планы в духе "давайте начнем что-то строить". В какой логике строить? Они уже почти полгода рулят Кабмином, а до этого годами там сидели при Порошенко, но подход к управлению государством в духе ткни пальцем и придумай, как объяснить косяки. На фоне вчерашнего послания Путина Федеральному собранию эти чайные беседы выглядят как партсобрание мышей. Мышами они и являются. Во всех смыслах.



Хочет или не хочет Зеленский, но ему придется принимать кадровые решения. Потому что с такой масштабом мышления и такими подходами эти любители презентаций доведут экономику и Украину до цугундера.

Напомним, в сеть слили разговор Гончарука перед встречей с Зеленским.

Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".

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черном дне для Гончарука настал, премии вылезут боком: что задумали «Слуги народа».

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего