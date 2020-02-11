Європа поступово розгортається у бік «правого» націоналізму, про що свідчать результати виборів у різних країнах ЄС
На це у своєму Телеграм-каналі звернув увагу лідер Нацкорпуса Андрій Білецький.
«Праві продовжують переможну ходу Європою», - написав він.
Як приклад політик навів результати недавніх виборів в Ірландії, де за попередніми підрахунками, націоналістична партія «Шинн Фейн» отримала 24.5%, обігнавши центристські партії, які перебували при владі близько сотні років. Білецький зауважив, що успіх партії пояснюють в першу чергу її популярністю серед молоді.
Лідер Нацкорпусу також розповів про ситуацію в Фінляндії, де, за останніми соціологічними опитуваннями, націоналісти з «Finns Party» («Істинні Фіни») на 5% випереджає своїх найближчих конкурентів і на 7% - соціал-демократів, які перемогли на минулих виборах.
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«Перефразовуючи Маркса - привид крокує по Європі, привид націоналізму», - підсумував Білецький.
Нагадаємо, раніше екс-нардеп, лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький розповів про те, що сьогоднішній мирний Маріуполь - результат героїзму і самовідданості героїв, які провели блискучу операцію в 2015 році.
Зокрема, Андрій Білецький згадав про Широкинську операцію, під час якої українські військовослужбовці зуміли взяти населений пункт під свій контроль.
"Широкинська операція – дні української перемоги. Сьогодні я вітаю кожного Широкинця: всіх Азовців, друзів з підрозділів «Схід», «Львів», «Берда», «Сокіл», Морської піхоти, Нацгвардейцев – тих, хто воював у ті пекельні дні.
Вітаю і тисну руку добровольцям, які наступних 4 місяці тримали оборону селища. Переможна операція, відвойовані території і мирний Маріуполь – результат вашого героїзму та самопосвяти. Вітаю кожного причетного і разом до нашої перемоги!" - написав Андрій Білецький та опублікував у Telegram фотографію, датовану 10 лютого 2015 року.
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