Європа поступово розгортається у бік «правого» націоналізму, про що свідчать результати виборів у різних країнах ЄС

На це у своєму Телеграм-каналі звернув увагу лідер Нацкорпуса Андрій Білецький.

«Праві продовжують переможну ходу Європою», - написав він.

Як приклад політик навів результати недавніх виборів в Ірландії, де за попередніми підрахунками, націоналістична партія «Шинн Фейн» отримала 24.5%, обігнавши центристські партії, які перебували при владі близько сотні років. Білецький зауважив, що успіх партії пояснюють в першу чергу її популярністю серед молоді.

Лідер Нацкорпусу також розповів про ситуацію в Фінляндії, де, за останніми соціологічними опитуваннями, націоналісти з «Finns Party» («Істинні Фіни») на 5% випереджає своїх найближчих конкурентів і на 7% - соціал-демократів, які перемогли на минулих виборах.

«Перефразовуючи Маркса - привид крокує по Європі, привид націоналізму», - підсумував Білецький.

Нагадаємо, раніше екс-нардеп, лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький розповів про те, що сьогоднішній мирний Маріуполь - результат героїзму і самовідданості героїв, які провели блискучу операцію в 2015 році.

Зокрема, Андрій Білецький згадав про Широкинську операцію, під час якої українські військовослужбовці зуміли взяти населений пункт під свій контроль.

"Широкинська операція – дні української перемоги. Сьогодні я вітаю кожного Широкинця: всіх Азовців, друзів з підрозділів «Схід», «Львів», «Берда», «Сокіл», Морської піхоти, Нацгвардейцев – тих, хто воював у ті пекельні дні.

Вітаю і тисну руку добровольцям, які наступних 4 місяці тримали оборону селища. Переможна операція, відвойовані території і мирний Маріуполь – результат вашого героїзму та самопосвяти. Вітаю кожного причетного і разом до нашої перемоги!" - написав Андрій Білецький та опублікував у Telegram фотографію, датовану 10 лютого 2015 року.

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