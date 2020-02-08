Запуск ринку землі в Україні - тема, яка стосується кожного
Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький та його опонент, радник прем'єр-міністра Олексія Гончарука з економічних питань Олексій Мушак влаштували жаркі баталії з приводу земельної реформи в ефірі телеканалу "Інтер" у програмі "Подробиці тижня" (щоб подивитися, доскрольте до кінця).
За словами Білецького, який виступає на боці противників запуску ринку землі, протести триватимуть.
"Однозначно протести будуть поширюватися і географічно, і будуть збільшуватися, так як село, майже все фермерство (а дрібне, середнє - на сто відсотків) проти відкриття ринку землі в тому вигляді, який пропонується зараз".
Облисіла Корольова ошелешила виглядом, в мережі запідозрили недобре: "Прокляття Заворотнюк..."
"Ваша Тіна Дану не потрібна": у мережу злили фото Балана з прекрасною блондинкою, "закохані"
Дочка Потапа без одягу і сорому показала себе в ліжку, Дорофєєва не стрималася: пікантне фото
Списання грошей з карт: Приватбанк попередив українців, подробиці
Мушак заявив, що в країні таке "явище", як рейдерство, стало рідко проявлятися, і після прийняття рішення по землі - зовсім зникне. На що йому заперечив лідер "Нацкорпуса".
"Чи буде рейдерство? По-перше, воно нікуди не поділося... Фермери перестали вірити органам правопорядку, судам ... і звертаються зараз по всіх регіонах до бандитів ... от і вся справа".
Також Білецький повідомив про тривожні дані з Геокадастра.
"Компанія, що займається супутниковою зйомкою, в грудні 2019 року визнала, що в Геокадастрі не внесено 4 мільйона 300 тисяч гектарів землі. Це більше 10 відсотків від всієї землі. Ви б проголосували за закон, в якому немає більше 10 відсотків всієї української землі..."
Радник Гончарука не знайшов контраргументів проти незаперечних фактів - законопроект про «ринок землі» при відсутності кадастру є катастрофою, а дозвіл на подвійне громадянство, що його лобіюють «слуги народу», передасть українську землю у власність іноземних компаній.
"Це абсолютна махінація. Ніхто, крім можливо вас та Гончарука, не знав, що Зеленський збирається відкривати ринок землі. Всі соціології, навіть близькі до гаранта, показують, що майже 70% проти відкриття зараз ринку землі", - підсумував Білецький, зазначивши, що у разі прийняття закону, люди будуть боротися за його скасування.
Нагадаємо, Білецький пояснив, що відбувається зараз на Донбасі: "Ми прогинаємося, а росіяни..."
Як повідомляла Politeka, Білецький розповів, чим обернеться скорочення депутатів Ради: «Ми зменшимо тиск на…»
Також Politeka писала, що в Україні готуються змінити правила отримання громадянства: що придумав Зеленський