Запуск ринку землі в Україні - тема, яка стосується кожного

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький та його опонент, радник прем'єр-міністра Олексія Гончарука з економічних питань Олексій Мушак влаштували жаркі баталії з приводу земельної реформи в ефірі телеканалу "Інтер" у програмі "Подробиці тижня" (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

За словами Білецького, який виступає на боці противників запуску ринку землі, протести триватимуть.

"Однозначно протести будуть поширюватися і географічно, і будуть збільшуватися, так як село, майже все фермерство (а дрібне, середнє - на сто відсотків) проти відкриття ринку землі в тому вигляді, який пропонується зараз".

Мушак заявив, що в країні таке "явище", як рейдерство, стало рідко проявлятися, і після прийняття рішення по землі - зовсім зникне. На що йому заперечив лідер "Нацкорпуса".

"Чи буде рейдерство? По-перше, воно нікуди не поділося... Фермери перестали вірити органам правопорядку, судам ... і звертаються зараз по всіх регіонах до бандитів ... от і вся справа".

Також Білецький повідомив про тривожні дані з Геокадастра.

"Компанія, що займається супутниковою зйомкою, в грудні 2019 року визнала, що в Геокадастрі не внесено 4 мільйона 300 тисяч гектарів землі. Це більше 10 відсотків від всієї землі. Ви б проголосували за закон, в якому немає більше 10 відсотків всієї української землі..."

Радник Гончарука не знайшов контраргументів проти незаперечних фактів - законопроект про «ринок землі» при відсутності кадастру є катастрофою, а дозвіл на подвійне громадянство, що його лобіюють «слуги народу», передасть українську землю у власність іноземних компаній.

"Це абсолютна махінація. Ніхто, крім можливо вас та Гончарука, не знав, що Зеленський збирається відкривати ринок землі. Всі соціології, навіть близькі до гаранта, показують, що майже 70% проти відкриття зараз ринку землі", - підсумував Білецький, зазначивши, що у разі прийняття закону, люди будуть боротися за його скасування.

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