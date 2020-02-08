Запуск ринку землі в Україні - тема, яка стосується кожного

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький та його опонент, радник прем'єр-міністра Олексія Гончарука з економічних питань Олексій Мушак влаштували жаркі баталії з приводу земельної реформи в ефірі телеканалу "Інтер" у програмі "Подробиці тижня" (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

За словами Білецького, який виступає на боці противників запуску ринку землі, протести триватимуть.

"Однозначно протести будуть поширюватися і географічно, і будуть збільшуватися, так як село, майже все фермерство (а дрібне, середнє - на сто відсотків) проти відкриття ринку землі в тому вигляді, який пропонується зараз".

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Мушак заявив, що в країні таке "явище", як рейдерство, стало рідко проявлятися, і після прийняття рішення по землі - зовсім зникне. На що йому заперечив лідер "Нацкорпуса".

рынок земли

"Чи буде рейдерство? По-перше, воно нікуди не поділося... Фермери перестали вірити органам правопорядку, судам ... і звертаються зараз по всіх регіонах до бандитів ... от і вся справа".

Також Білецький повідомив про тривожні дані з Геокадастра.

"Компанія, що займається супутниковою зйомкою, в грудні 2019 року визнала, що в Геокадастрі не внесено 4 мільйона 300 тисяч гектарів землі. Це більше 10 відсотків від всієї землі. Ви б проголосували за закон, в якому немає більше 10 відсотків всієї української землі..."

Радник Гончарука не знайшов контраргументів проти незаперечних фактів - законопроект про «ринок землі» при відсутності кадастру є катастрофою, а дозвіл на подвійне громадянство, що його лобіюють «слуги народу», передасть українську землю у власність іноземних компаній.

верховна рада, депутати

"Це абсолютна махінація. Ніхто, крім можливо вас та Гончарука, не знав, що Зеленський збирається відкривати ринок землі. Всі соціології, навіть близькі до гаранта, показують, що майже 70% проти відкриття зараз ринку землі", - підсумував Білецький, зазначивши, що у разі прийняття закону, люди будуть боротися за його скасування.

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