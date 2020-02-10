Сьогоднішній мирний Маріуполь - результат героїзму та самовіддачі героїв, які провели блискучу операцію у 2015 році

Про це у своєму Telegram-каналі написав екс-нардеп, лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.

Зокрема, Андрій Білецький згадав про Широкинську операцію, під час якої українські військовослужбовці зуміли взяти населений пункт під свій контроль.

"Широкинська операція – дні української перемоги. Сьогодні я вітаю кожного Широкинця: всіх Азовців, друзів з підрозділів «Схід», «Скіф», «Берда», «Сокіл», Морської піхоти, Нацгвардійців – тих, хто бився в ті пекельні дні.

Вітаю і тисну руку добровольцям, які 4 наступних місяці тримали оборону селища. Переможна операція, відвойовані території та мирний Маріуполь – результат вашого героїзму та самовіддачі. Вітаю кожного причетного і разом до нашої перемоги!", - написав Андрій Білецький та опублікував у Telegram світлину, датовану 10 лютого 2015 року.

Раніше Андрій Білецький пояснив, що саме зараз відбувається на Донбасі. За його словами, розвиток подій на Донбасі (обстріли, загиблі та поранені) говорять про те, що ситуація не змінюється, а якщо поглянути на цифри, й того гірше, ніж рік тому.

"Зараз інтенсифікація дій з жовтня очевидна, вона в цифрах виявляється, приблизно кожен місяць більше, ніж рік тому за той же період. Чому-то все це: розведення, мости, ослаблення позицій блокади, обіцянки виплати пенсій на тій території - не призводить до швидкого миру.

Я теж вірю в те, що Україні потрібно зібратися з силами, тобто звернути увагу на економіку, в першу чергу. Але, для того щоб зібратися з силами, непогано було б звести в нуль активність бойових дій", - зазначив Білецький, додавши, що Україні не завадило б брати приклад з Ізраїлю у військових питаннях.

Україна ж, на думку Білецького, на чолі з президентом Володимиром Зеленським прогинається перед Росією.

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