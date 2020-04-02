Просьба экс и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая обратилась за помощью для украинской медицины к предпринимателю Илону Маску, оказалась очень показательной. Об этом написал в своем Телеграм-канале соучредитель Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко
Показательная беседа получилась в Твиттере Маска. Илон сказал, что произвел аппараты искусственного дыхания и может их раздавать бесплатно. Тут же пришла Уляна Супрун и начала в комментах писать, что в Украине катастрофа "дайте допомогу".
А вслед за ней пришел некий Вадим и попросил Маска общаться напрямую с Зеленским, а не Супрун, которая является причиной этой катастрофы. Как говорится, даже во время беды мы не упустим повода для срача. Хотя Вадим, бесспорно, прав.
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Напомним, бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун обратилась к изобретателю Илону Маску, попросив его помочь обеспечить Украину аппаратами для искусственной вентиляции легких.
"Их могут доставить в больницы во всем мире в пределах регионов доставки Tesla. Устройства и доставка – бесплатны", – заявил он.
Супрун ответила в комментариях: "Меня зовут Уляна Супрун и я бывший министр здравоохранения Украины. Украине очень нужны аппараты для искусственной вентиляции легких. У нас в отделениях интенсивной терапии их всего 3500, а наше население – 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!".
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