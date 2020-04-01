Украинцы должны сидеть дома и идти в больницу только в крайнем случае



Как передает Politeka.net, такой совет дал журналист и политолог Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.



"Народ, скажите, почему вы при каждом чихе и температуре бегите в больницы? Что вы там хотите найти, кроме дополнительных проблем?", - недоумевает он.

По словам журналиста, украинцам стоит оценивать ситуацию в стране здраво.

"Больницы сейчас - это сосредоточие заразы. Если вам не сильно плохо, то что вы хотите получить в больнице, если даже заболели вирусом? 80% заболевших переболеют им как простой формой простуды. Потому вам ничего в больнице не предложат, кроме лекарств, которые предлагают от простуды", - уверяет он.

Также Романенко отметил, что даже если у вы будете чувствовать легкое недомогание, врачи не смогут диагностировать вирус.

"Тестов нет, защиты нет, знаний у врачей тоже нет", - отметил он.

По его словам, только в случае серьезных симптомов, можно идти в больницу, но если у вас нет вируса, то шансы им заразится именно там резко увеличиваются.

"Вероятность того, что вам помогут в больнице такая же, как 10 раз подряд поставить на зеро в казино. Наше здравоохранение и наше государство и есть такое казино. Потому лучше не имейте с ними дело, если уж совсем не припечет," - советует он.

Единственным способом избежать заражения он назвал самоизоляцию.

Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Украине количество зараженных новым вирусом составило 669. Из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

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