Как и когда теперь можно выходить на улицу

В Минздраве рассказали, каким образом ведомство собирается бороться с "уханьским" вирусом в Украине

Как передает Politeka.net, об этом сообщается в Телеграм-канале МОЗ. Правительство намерено усилить карантинные мероприятия: новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 1 апреля с доработкой до 2 апреля.

Среди мер, которые собираются предпринять:

домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет

ограничение посещения парков и зон отдыха (отдельно прорабатывается вопрос с остановками общественного транспорта).

Более того, в планах у Кабмина запрет: на пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора; перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Ранее мы сообщали, украинский политолог Юрий Романенко опубликовал инфографику с неутешительной для украинцев статистикой, где сравнивается по дням ситуация в нашей стране и раздираемой эпидемией Испании. По его мнению, Украина идет по "испанскому" сценарию: цифры говорят сами за себя.

Также мы рассказывали, известный педиатр Евгений Комаровский развенчивает мифы, связанные с эпидемией. Из последнего, доктор прокомментировал "любовь" украинцев к антибиотикам. По его словам, они не действуют на вирусы.

"Обращаю ваше внимание, что для того чтобы определить, пневмония вирусная или бактериальная, как правило не нужны никакие мазки. Для этого достаточно сделать обычный клинический анализ крови. И показатели в общем анализе крови, который делается в течение 5 минут на гематологическом анализаторе, позволяют в большинстве случаев решить - это вирус или бактерия, нужен антибиотик или нет", - отметил Комаровский.

К слову, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

По состоянию на 10 часов 1 апреля в Украине зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев заражения "китайским" вирусом, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

Напомним, Верховная Рада приняла решение об увольнении Емца и Уманского.

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