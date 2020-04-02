Что нужно знать о нововведениях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением заболевания из Китая

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы врачам и другим работникам, задействованным в лечении больных новым заболеванием, а работникам социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной платы.

На период карантина правительство сможет вводить предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары.

Также закон освобождает от уплаты НДС ввозу в Украину и поставки лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия пандемии освобождается от уплаты НДС.

Кроме того, установлен нулевой акциз и упрощены процедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Также документом предусмотрено выплату помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина.

Упрощается оформление дистанционной работы - распределять рабочее время можно по своему усмотрению. К тому же работа на удаленке не приводит к каким-либо ограничениям трудовых прав или уменьшению зарплаты.

Все социальные выплаты в период карантина будут продолжены автоматически - украинцам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующих учреждениях.

Изменения коснутся и сферы кредитования. Теперь запрещено повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Относительно налогов. Закон увеличивает лимиты для групп плательщиков единого налога физических лиц - предпринимателей: первая группа - с 300 тысяч до 1 млн грн, вторая группа - с 1,5 млн до 5 млн грн, третья группа - с 5 млн до 7 млн ​​грн.

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