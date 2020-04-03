Про це у відеозверненні до українців розповів глава Кабміну Денис Шмигаль

За його словами, наприкінці квітня можуть пом'якшити карантин, завдяки чому деяким громадянам дозволять повернутися на роботу, і буде частково відновлено рух транспорту, передає Politeka.net.

"... Так як загроза поширення вірусу за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти. Всі без винятку будуть зобов'язані носити маски і дотримуватися карантин. Для старших людей, студентів, школярів карантин буде продовжено", - пояснив Шмигаль у своєму зверненні.

Проте в даний момент йдеться поки лише про посилення заходів.

Так, влада затвердила заборону на переміщення більше двох осіб разом, за винятком супроводу дітей.

"Ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватися по вулицях більше ніж по двоє, за винятком осіб, які супроводжують дітей. Уряд також радить утриматися, хоч погода і закликає бути на природі, від шашликів, прогулянок у парках, масових місць відпочинку на найближчі три, може, чотири тижні", - заявив глава уряду під час обігу.

Шмигаль також попередив, що всіх громадян, які повертаються в Україну, відправлять на обов'язкову обсервацію на 14 днів.

Раніше про можливе посилення карантину також розповідав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він напередодні анонсував введення нових жорстких заходів, серед яких - обмеження пересування людей за часом перебування на вулиці.

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