У Сумському пологовому будинку під час карантину почалося скорочення лікарів-пільговиків. Про це у свойому Телеграм-каналі розповів лидер "Національного корпусу" Андрій Білецький

У Сумському пологовому будинку звільняють 47 лікарів. Під скороченням пільговики: працівники з інвалідністю, передпенсійного віку і самотні матері. Сюрреалізм карантину по-українськи.



У нас нещодавно наголосували законів про соціальні гарантії у зв‘язку з пандемією. Так ось приклад, де вони мають працювати в першу чергу і на що зобов‘язана миттєво реагувати держава.



Ми готові стати на захист кожного лікаря, який сьогодні страждає від свавілля керівників медичних установ. Просимо всіх лікарів, які потрапляють у подібні ситуації, звертатися до Національного Корпусу. Вдячні за вашу роботу.

Нагадаємо, Білецький оголосив термінову мобілізацію ветеранів, почалися арешти.

Як повідомляла Politeka, Білецький закликав владу України терміново посилити фронт: "можливий подвійний удар".

Також Politeka писала, що Білецький звернувся до українців через наступ росіян на Донбасі.