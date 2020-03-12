В результаті бійки, яка сталася в Києві в четвер, 12 березня, в ході презентації Національної платформи примирення і єдності, затримано близько 15 активістів

Шестеро з них ветерани. Про це повідомив лідер "Нацкорпуса" Андрій Білецький.

"Зараз вони у Печерському відділенні на вул. Московській, 30. Сотні ветеранів, націоналістів вже збираються там. Просимо підтримки побратимів, закликаю приїхати і відстояти своїх - зараз це справа честі. Вимоги: терміново відпустити всіх ветеранів! Відкрити справу за держзрадою на Сивохо! Національний Корпус готує позов до суду", - заявив Білецький в сврєму Телеграм-каналі.

Крім того, з'явилася офіційна заява "Нацкорпуса" з приводу події (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Ми ставили питання, чому Сивохо називає війну з Росією «внутрішнім конфліктом»? Чому він жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну? Чому корисний Сивохо тиражує темники Кремля, розпалюючи справжній громадянський конфлікт і граючи на руку Путіна? В Україні не громадянська війна, а війна з російським агресором. На Донбасі - такі ж українці, з якими нам нічого ділити. Війна закінчиться, коли останній російський солдат покине територію України", - йдеться в заяві.

Раніше ми повідомляли, перед початком заворушень Сивохо відповів активістам, що "у нас йде гібридна війна, і один із способів її ведення - це ініціація внутрішнього конфлікту і підтримка його Російською Федерацією". Тим не менш, така відповідь не влаштувала представників "Нацкорпуса", які прорвалися в зал. Сивохо поспішив ретируватися.

Ситуацію активно обговорюють в мережі. Думки українців розділилися. Деякі вважають, що раднику "мало дісталося", інші пишуть, що він був правий, адже ніде в офіційних документах не йдеться про війну.

"І від мене ще один віртуальний пендель"; "Це вже почались погроми?"; "Як би там не було, це не дає права бити людину"; "Ну, "побили" голосно сказано. Так, стусана під зад дали клоуну", - пишуть в коментарях.

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