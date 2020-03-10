Світ опинився на межі глобальної кризи, і Україні необхідно негайно діяти

Про це заявив Андрій Білецький, лідер партії «Національний Корпус», засновник полку Азов, коментуючи ситуацію з рекордним падінням цін на нафту у своєму блозі на УП.

Він зазначив, що 9 березня, після виходу РФ із нафтової угоди з ОПЕК, зафіксовано падіння цін на нафту на рекордні з 1991 року 30%. Російський рубль прискорив падіння, акції "Газпрому" впали на 24,82%, "Роснафти" – на 23,54%, папери "Сбербанку" і ВТБ – на 25%. Країни ОПЕК (азійські та африканські нафтотрейдери) втратили 500 млн. доларів через падіння цін на нафту. Рекордно впали європейські біржі, найбільше – лондонська FTSE 100 на 8,54%. Це все відбувалося на фоні загострення в Туреччині, нового потоку мігрантів у Європу і коронавірусу.

«Сучасній державі для виживання в цих умовах необхідний цілий комплекс, як мінімум це: боєздатна армія, готовність вчасно та якісно реагувати на поширення епідемій, стійка і міцна економіка», - підкреслив Білецький.

Також він додав, що саме ситуація, яка склалася, спрацювала як справжні санкції проти Росії.

«Беззубе "занепокоєння" партнерів України не змусили Росію дотримуватися міжнародного права. Це могло б зробити тільки ембарго на експорт нафти та газу. Але Європі не до нас і не до міжнародного права, якщо це не стосується їхніх інтересів. ЄС скоріше вигідніше підіграти Росії, яка у відповідь на обвал нафти може почати тиснути газом. Всі умови для цього є: Північний потік-2 успішно добудовується. І цим все сказано», - заначив лідер партії «Національний Корпус».

Білецький нагадав, що Росія звикла перекривати економічні проблеми "переможними" війнами.

«Ескалація на Донбасі – метод для Путіна зберегти свій рейтинг після появи дір у бюджеті, який напряму залежить від експорту нафти, що обов'язково стане відчутним для росіян. Найкраща підготовка – негайні заходи для посилення фронту. Точно не "розведення військ". Україна має розуміти, що, не дивлячись на позитивні прогнози провладних експертів, економічні хитання, які підігріваються військовими конфліктами й спалахами вірусу, вдарять по нашій державі із подвійною силою», - підкреслив він.

За словами Білецького, Україна не може посісти гідне місце в світі через залежність від заходу, від РФ, від кредитів та іноземних грошей.

«У залежність нас заганяла кожна влада. Сьогоднішня – так само. Тож щоб позбутись залежності, треба спочатку позбутись головного її фактору – клоунської влади, що живе на гроші західних спонсорів. Світова криза – ідеальний для цього момент», - підсумував засновник полку Азов.

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