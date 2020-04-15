Украину от новой Чернобыльской трагедии спасли мужественные пожарные и дождь

Об этом рассказал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев и каких-либо изменений:

О причинах чернобыльской пожара сказано много и аксиоматической версией ее причины властями названы безответственность одиночных селян Иванковского района, которые цинично воспользовались малыми штрафами за поджог мусора и сухостоя.

А теперь штрафы увеличили, то и будет порядок. Как по мне, ситуация сложнее и серьезнее. Напомню, что у нас власть ликвидировала Министерство экологии, которое непосредственно занималось Чернобыльской зоной.

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения различные группы интересов делят между собой уже около года.

И сейчас его временно возглавляет третья временно исполняющая обязанности - Екатерина Павлова. Она, кстати, выиграла конкурс во времена Гончарука, но ее так и не назначили в силу, как было сказано, определенных причин?!

Еще одну важную институцию создано под давлением нашего Екологочного комитета ВР, во времена моего председательства. Итак, 26 апреля 2016 года был подписан Указ Президента о создании Чернобыльского экологического биосферного заповедника. А поскольку власти он был нужен и выгоден, то только в конце 2017 года он стал самостоятельным бюджетным учреждением, а в …2019 году окончательно решили вопрос помещения для коллектива. Сейчас, как и ведется во времена Порошенко и Зеленского, заповедник с 2019 года возглавляет временно исполняющий обязанности.

Так вот, я убежден, что отсутствие государственной политики по Чернобыльской проблеме, руководство на вечно временной основе и продолжения незаконных вырубок леса, браконьерства - охотничьего и рыболовного, стихийный туризм - стали причинами новой Чернобыльской беды.

А спасли нас, как и в 1986 году, мужественные пожарные, и слава Богу, дождь!

Так вот, Слава огнеборцам!

Благодарность волонтерам!

Низкий поклон родной матушке - природе!

Позор властному хаосу и анархии!

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