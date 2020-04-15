Украину от новой Чернобыльской трагедии спасли мужественные пожарные и дождь
Об этом рассказал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.
Далее приводим текст автора без комментариев и каких-либо изменений:
О причинах чернобыльской пожара сказано много и аксиоматической версией ее причины властями названы безответственность одиночных селян Иванковского района, которые цинично воспользовались малыми штрафами за поджог мусора и сухостоя.
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А теперь штрафы увеличили, то и будет порядок. Как по мне, ситуация сложнее и серьезнее. Напомню, что у нас власть ликвидировала Министерство экологии, которое непосредственно занималось Чернобыльской зоной.
Государственное агентство по управлению зоной отчуждения различные группы интересов делят между собой уже около года.
И сейчас его временно возглавляет третья временно исполняющая обязанности - Екатерина Павлова. Она, кстати, выиграла конкурс во времена Гончарука, но ее так и не назначили в силу, как было сказано, определенных причин?!
Еще одну важную институцию создано под давлением нашего Екологочного комитета ВР, во времена моего председательства. Итак, 26 апреля 2016 года был подписан Указ Президента о создании Чернобыльского экологического биосферного заповедника. А поскольку власти он был нужен и выгоден, то только в конце 2017 года он стал самостоятельным бюджетным учреждением, а в …2019 году окончательно решили вопрос помещения для коллектива. Сейчас, как и ведется во времена Порошенко и Зеленского, заповедник с 2019 года возглавляет временно исполняющий обязанности.
Так вот, я убежден, что отсутствие государственной политики по Чернобыльской проблеме, руководство на вечно временной основе и продолжения незаконных вырубок леса, браконьерства - охотничьего и рыболовного, стихийный туризм - стали причинами новой Чернобыльской беды.
А спасли нас, как и в 1986 году, мужественные пожарные, и слава Богу, дождь!
Так вот, Слава огнеборцам!
Благодарность волонтерам!
Низкий поклон родной матушке - природе!
Позор властному хаосу и анархии!
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