Обновленный украинский бюджет предусматривает миллиарды гривен, которые будут раздерибанены олигархами

Как сообщает Politeka, об этом рассказал лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко в своем новом видеообращении.

«Вот, когда Зеленский собрал всех олигархов и закрепил их за областями Украины, сделав их такими себе "комиссарами", "смотрящими" за ними или даже сенаторами, когда в Украине будет двухпалатный парламент. Вспомните, такая мечта была и у Януковича, и у Ющенко, и у Порошенко. Все хотели, чтобы во второй палате были их друзья-олигархи. Они бы собирались и принимали решения в своих интересах», - отметил он.

Пока этого нет, утверждает Томенко, Зеленский решил пойти по другому пути.

«Пока этого нет - Зеленский создал такое себе закрепление олигархов за отдельными регионами. Тогда стало известно, что десятки миллионов гривен, которые тратятся на борьбу с вирусом, им возвратят с лихвой», - подчеркнул он.

К примеру, утверждает Томенко, часть денег из бюджета уже предусмотрены для Ахметова и аграрных олигархов.

«Анализ бюджета это подтверждает. 1,6 млрд грн на реформу угольной промышленности. Конечно, без Ахметова и его друзей не обойдется. И четыре миллиарда дотаций аграриям. Абсолютно очевидно, как и при Порошенко, аграрные олигархи будут делить эти деньги. Ну, не фермеры, конечно же», - уточнил он.

Не менее показательной, по его словам, является реакция украинской оппозиции на все происходящее.

«Я скажу про власть и оппозицию с точки зрения элементарных моральных вещей. Выступает Порошенко или Тимошенко. Или представители других команда. Они говорят про преступную власть, которая не хочет экономить деньги, и мы выступаем против такой политики. У меня вопрос - а не могли бы вы добавить: и поэтому наша команда...» - рассказал он.

Никто из них этого не сделал, рассказал Томенко. А причиной этого является то, что они думают, что деньги из бюджета положены по закону.

«Например, что бюджет, выделенный нам для рекламы, или другие финансы, мы возвращаем народу для борьбы с болезнью. Знаем, что им тяжело. Что даже та бюджетная тысяча гривен - это Пасха и к ней же. Продержаться на ней очень не просто. Так вот: ни один из них так не выступил и не сказал. И не хочет. Они считают, что это им по закону положено», - уточнил он.

Напомним, Томенко раскрыл подлую схему власти с новыми штрафами.

Как сообщала Politeka, Томенко дал Зеленскому серьезный совет ценой в 300 млн: "С радостью поддержат!".