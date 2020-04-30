Сразу четыре группы влияния готовы выдвинуть свою кандидатуру на должность главы Таможенной службы Украины

Об этом в своем Telegram-канал рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк.

Далее приводим текст автора без комментариев и каких-либо поправок:

Друзья! За должность Председателя Таможенной Службы Украины началось нешуточное рубилово.

В финишном забеге участвует четыре группы влияния, у каждой из которых свой кандидат:

1. Экс председатель Таможенной службы страны Анатолий Макаренко поддерживает сохранение на должности действующего исполняющего обязанности Игоря Муратова.

2. Виталий Хомутынник с Владимиром Скоробачом лоббируют Игоря Резника.

3. Уважаемый Игорь Валерьевич был бы рад назначению Сергея Сличко( в прошлом руководил Днепропетровской таможней).

4. Виктор Тимошенко, вошёл во вкус после назначения Любченко , и совместно с известным Ильей Павлюком и Игорем Кривецким ( собственник «Эдем»), в главном таможенном кресле страны, хотели бы видеть Виталия Черкунова ( возглавлял Львовскую таможню).

5. От имени бюджета Украины и украинского народа, к сожалению, кандидатов нет!!!

P.S. Если б меня спросили, я бы назвал две фамилии, хоть эта должность им не по рангу: Саакашвили или Хорошковский.

Но так как, на сегодняшний день, наполнение бюджета и прозрачность работы не в приоритете, то пусть выбирают из пп 1-4.

Напомним, что Атаманюк раскрыл украинцам глаза на масштабы хищений: "Налоговая и таможня воруют 15 млрд. в месяц"

Как сообщала Politeka, украинцы массово поддержали петицию Атаманюка к Зеленскому, новые подробности: "С нами правда!".

Также Politeka писала, что Атаманюк жестко прошелся по регулированию цен в Украине: «Власть уничтожает малый бизнес».