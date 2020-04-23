Регулирование цен в Украине убивает малый бизнес и маленькие магазины

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк. (Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз).

«Когда правительство начинает чем-то заниматься, это сразу же вызывает страх. Лучше бы они этим не занимались. Они регулируют конечные цены, при этом не регулируют цены на логистику и поставщика. Магазин купил у оптовика, сделал наценку, вот тут они смотрят на скачок цены. Власть уничтожает малый бизнес, маленькие магазинчики, потому что оптовые базы отправляют на маленькие магазины такие товары, с ценами которых нельзя поиграть», - отмечает экономист.

По его словам, большинство крупных торговых сетей имеют свои заводы, свою логистику, свои склады и магазины.

«Они сделают большие скачки цены на предыдущих своих звеньях, а в конце скажут: так мы вообще без наценки продаем. Только цена будет заоблачная, так как ее возьмет на себя какое-нибудь овощехранилище или автобаза. В конечную цену лягут дорогущие услуги по перевозке», - объясняет Атаманюк манипуляции бизнеса.

Экономист добавил, что если регулировать цены граничной ценой, то этот товар может просто пропасть из магазинов.

«Как поступают в цивилизованных странах. Должен быть избыток этой продукции. Государство должно выкупать это в госрезерв и делать интервенцию на рынок в случае каких-то колебаний. Это рыночные цивилизованные методы, все остальное не работает», - подчеркнул эксперт.

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