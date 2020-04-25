Публичная петиция на сайте президента об открытии летних площадок ресторанов и кафе собрала более тысячи голосов всего за день

Как передает Politeka.net, об этом сообщил автор петиции, экономический эксперт Юрий Атаманюк на своем Телеграм-канале. По его словам, с понедельника его команда начнет «пиар-атаку против безграмотных и разрушительных действий власти». Экономист считает, что столь длительный запрет на работу заведениям может привести к закрытию трети из них.

"С нами правда и трудовой народ! Поддержка каждого из Вас крайне важна!", - написал Атаманюк.

Как известно, для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов. В петиции Атаманюк отметил, что обращается к главе государства от десятков тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Он заявил, что прямо и косвенно в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса в Украине работает около 800 тысяч украинцев, а количество банкротов из-за ограничительных мер растет ежедневно.

«Уже факт, что 30% предприятий этой сферы не возобновят свою работу, фактически обанкротятся, эта цифра растет ежедневно угрожающими темпами», - подчеркнул Атаманюк.

Эксперт уверен, что запуск летних площадок позволит около 100 тысячам украинцев вернуться к работе. Это даст толчок для восстановления экономики Украины.

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