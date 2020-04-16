Это не укладывается в голове

Вместо того, чтобы проводить обещанную борьбу с олигархами, украинская власть решила наполнить бюджет за счет малообеспеченных украинцев

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк. (Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз)

«У нас налоговая и таможня практически воруют сегодня 15 млрд в месяц, а мы сокращаем на год.. то есть идем к самым слабым. Мы идем к пенсионерам, мы идем к инвалидам, мы едем к малообеспеченным семьям, и так далее, и так далее. Знаете, вот власть показывает, что она вначале пошла к ФОПам, сейчас пошла к малообеспеченным», - отметил эксперт.

Также он обратил внимание на то, что другие расходы госбюджета, которые сложно отнести к первой необходимости, оставили.

«Увидели учителя, что уменьшены субвенции на местах, это полтора миллиарда, увидели малообеспеченные семьи, инвалиды… При этом непонятное строительство биатлонных комплексов каких-то, вот именно сейчас нужно строить биатлонные комплексы», - отметил экономист.

Атаманюк напомнил, что украинцам обещали решить проблему олиргархии в стране. Однако сейчас все происходит наоборот.

«А где работа с олигархами? У нас же говорили про деолигархизацию, про демонополизацию… Олигархи у нас за скобками, это табу, туда подходить нельзя», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что Атаманюк предрек судьбу нового правительства Шмыгаля: «Все зависит от…».

А еще Politeka писала, что Атаманюк раскрыл украинцам правду о ситуации с коронавирусом: «Власть об этом не говорит».

Также Politeka сообщала, что Атаманюк рассказал, как экономический кризис ударит по украинцам: "сотни тысяч людей...".