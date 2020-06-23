Силовики должны заинтересоваться фактом передачи коммунальных предприятий в руки скандальным "регионалам"

Об этом сообщил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев и поправок:

Тут уже второй день киевская власть объясняет, что "Киевгаз" - это частная компания и к аварии власть не причастна!

Так то оно так - и немного не так.

Контрольный пакет в этом акционерном обществе принадлежит Киевской территориальной общине, а не только кипрским или другим иностранным прокладкам, а ее глава Виталий Кличко делегировал на руководство Андрея Винграновского - мужа депутата от ОПЗЖ Левочкиной. Так и сестры давнего соратника Кличко и правой руки Януковича Левочкина!

А Вы до сих пор считаете, что Киевом руководят патриоты-майдановцы из партии Порошенко, которую Кличко возглавлял последние годы из партии Удар, которую он снова возглавляет?

П.С. Вопрос: ситуация с передачей властями коммунальных предприятий Киева родственникам олигархов или соратникам Януковича и К. заинтересует правоохранительные органы и ВР?

Напомним, Николай Томенко резко поставил на место фанов путинской России

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