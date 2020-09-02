Влада намагається повністю знищити українську демократію

Про це у своєму Facebook повідомив нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов.

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Сьогодні відбувається зловмисне, антиконституційне, злочинне захоплення влади з метою повного знищення української демократії. Фактично 500 тисяч українців Луганщини позбавили Конституційного права вибору. Губернатор області Сергій Гайдай ініціював відміну виборів в 8 ОТГ Луганщини, спираючись на якісь ефімерні висновки військових та правоохоронних органів про «начебто неможливість забезпечення безпеки на цих територіях».

Ми з колегами надіслали офіційні депутатські запити до керівництва Збройних сил, СБУ та Національної поліції з проханням поінформувати про реальну ситуацію на території згаданих ОТГ. Інші нас поки ігнорують, а головнокомандуючий збройних сил України свою відповідь уже надав. Цитую: «Суспільно-політична ситуація в районі проведення місцевих виборів стабільна та не містить ознак протесної активності».

Співзвучна риторика звучить і з уст нашого Президента. В День Незалежності Гарант запевнив українців, що майже місяць на лінії розмежування не було вогню А вже за кілька дній ЦВК ухвалює рішення про те, щоб скасувати вибори на згаданих ОТГ Донбасу, повіривши не Президенту та головнокомандуючому, а губернатору Гайдаю.

Сьогодні ВЦА ввели в Северодонецьку та Лисичанську, а завтра... в Харькові, Запоріжжі, Львові... або там, де іще у слуг провисли рейтинги, і місцевій владі вистачить нахабста декларувати нестабільну суспільну-політичну ситуацію. А враховуючи, що нестабільна суспільно-політична ситуація в нашій країні – це особливість ментальності і давно уже хронічний стан. То наступним кроков цілком може стати введення ВЦА в Києві. І навіщо витрачатись на вибори?

Нагадаємо, що нардеп Сергій Шахов готовий допомагати лікарям підтримкою в парламенті і власною кров'ю.

Як повідомляла Politeka, Сергій Шахов вимагає незалежного розслідування пожежі в Луганському лісі.

Також Politeka писала, що Сергій Шахов розкритикував зняття обмежень на зарплати чиновників