Поки діючий мер Києва Віталій Кличко не впевнений на 100% у своїй перемозі на виборах

Таку думку висловив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

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5 вересня в Україні офіційно стартувала передвиборча кампанія місцевих виборів 2020. Проте в реальності, принаймні в Києві, перегони почалися значно раніше, причому вже можна констатувати, що, на жаль, вони є досить брудними, особисто з боку окремих кандидатів.

Вже ні для кого не новина, що столична влада на чолі з мером Віталієм Кличком на повну котушку використовує адмінресурс. Причому він камуфлюється здебільшого як благодійність. Національне агентство з питань запобігання корупції попереджає, що благодійність від політичних партій в період виборчого процесу містить ознаки підкупу виборців. Але Кличка це не обходить – він почав засипати людей щедрими дарами ще задовго до офіційного початку кампанії. Ну як дарами? Всі ці “подарунки” – за кошти міського бюджету, тобто всіх киян.

Так от, Кличко розсилав киянам набори медичних масок, антисептиків, гелів для рук вартістю 150 грн. Здавалося б, турбота про здоров'я киян під час коронакризи. Але (увага!) набори почали роздавати тільки через пів року після початку пандемії і точнісінько під вибори мера. Яка дивна турбота! Тут можна згадати й “подачку” від Кличка найбільш вразливим верствам населення на День Незалежності під виглядом програми “Турбота”. Тоді з бюджету Києва на піар мера виділили 92 млн грн.

У Комітеті виборців України вже навіть застерегли владу від використання адмінресурсу, нагадавши п'ять основних ознак його застосування. Але кого це коли-небудь зупиняло, тим більше мера Кличка, який користується нашим бюджетом як власним гаманцем?

Втім Віталій Кличко одним підкупом виборців не обмежився і почав на додачу перекривати кисень своїм основним конкурентам. Мені, наприклад, повністю заблоковано доступ до всіх комунальних ЗМІ столиці – пробитися в ефіри чи на шпальти просто неможливо.

Але на комунальних ЗМІ справа не завершується, адже представники мера домовилися з низкою начебто незалежних мас-медіа про так званий блок щодо мене та нашої партії “Рідна країна”. Це означає, що у цих ЗМІ ніколи, за жодних обставин не пролунає ім'я Томенка чи згадка нашої політсили. Зате самого Кличка там вдосталь – звичайно, тільки у позитивному світлі.

Ба більше, Віталій Володимирович має у своєму арсеналі купу ботів, які нескінченними скаргами заблокували мій обліковий запис на Ютубі.

Погодьтеся, таку брудну кампанію проти конкурентів не може вчиняти людина, яка на 100% впевнена у власній перемозі на виборах.

Наш Громадський рух “Рідна країна” звертається до ЦВК та всіх киян із проханням ретельно відстежувати всі порушення законодавства Віталієм Кличком під час виборів та повідомляти нас. А ми зі свого боку докладемо всіх зусиль, аби притягнути його до відповідальності. Правда переможе!

Нагадаємо, Томенко викрив хитрість політиків перед виборами.

Як повідомляла Politeka, Томенко спіймав Кличка на передвиборчому розпродажі Києва.

Також Politeka писала, що Томенко попередив про тотальну неготовність шкіл у рамках карантину.