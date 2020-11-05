Украинский политолог Юрий Романенко у себя на Фейсбук-страничке поделился мнением о Донбассе и его жителях, передает Politeka.net

Многие жители Донбасса, волею судьбы оказавшиеся в Киеве, как мантру воспроизводят одну незатейливую мысль, что мы тут что-то должны понять о Донбассе, что должны войти в ситуацию и не покладая рук работать ради реинтеграции в непонятном формате, но которую обязательно мы должны оплачивать из украинского бюджета, потому что до войны «Донбасс кормил Украину».

Однако прошедшие годы показали ничтожность этого тезиса. Седьмой год идёт как Донбасс не кормит Украину, но она вполне себе живет. А вот Донбасс получивший возможность показать как трудолюбивые люди создают город-сад - чего-то такой сад не создали. Потому неистово напоминают нам, что мы обязаны платить социальные выплаты и вообще должны.

По этому поводу я думаю вот что. Любой тоскующий по Донецку из Киева может туда вернуться - в Донецк, но предпочитает оставаться тут и рассказывает, что мы все в дружном порыве делать Донецку хорошо. Да мы делали это до 2014 года. Но Донецк это не особо оценил. Две трети жителей ОРДЛО не хотят возвращаться в Украину. А ещё треть хочет какой-то дебильной автономии. Но если они хотят вернуться, то почему они что-то требуют? Они ведь хотят вернуться. Какие могут быть условия. Это им пришло время признать, что они заблуждались. А если признавать не хотят, то на «нет» и суда нет.

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