12 декабря можно считать профессиональным праздником табачных монополистов

Об этом народный депутат Андрей Холодов написал в своем Телеграмм-канале. Далее приводим слова автора без изменений.

С днем табачной монополии!



Год назад – 12 декабря 2019 года – Министерство экономического развития и торговли подписало Меморандум с производителями сигарет, в котором были достигнуты договоренности о ликвидации монополии на оптовом рынке табачных изделий.



К сожалению, условия Меморандума не выполнены.



Получилось так, что Президент Зеленский по итогам переговоров с картелем и монополией выполнил свою часть договоренностей, а они – не выполнили.



Де-факто монополия на табачном рынке сохранена, государство проиграло монополии по всем фронтам. Монополия процветает и дальше обкрадывает курильщиков.



Более того, Кабмин принял незаконное решение по созданию "единого оператора" на рынке табачных изделий, которое оспорили в суде 46 народных депутатов. Фактически это решение могло привести к легализации монополии. Оно противоречит всем договоренностям Президента Зеленского с табачным рынком.



Я так понимаю, что пока Президент снова лично не вмешается – никаких изменений на табачном рынке не будет. К сожалению, чиновников в Украине только пинками можно заставить что-то делать. Президент занят, и пока он занят они мутят какие-то свои коррупционные схемы.



А еще год назад Президент говорил, что СБУ будет лишена полномочий в сфере экономики, но мы сейчас наблюдаем обратную ситуацию.



СБУ не просто участвует в табачном рынке, она его в каком-то смысле формирует. Например, насколько мне известно, ведет какие-то расследование против конкурентов «Тедиса», которые не имеют особого веса на рынке, но к самому «Тедису» - монополисту – у СБУ вопросов нет.



Такой вот политический процесс.



И процесс этот беспокоит не только меня, но ещё и несколько десятков народных депутатов.

В общем, можем считать 12 декабря профессиональным праздником - днем табачной монополии в Украине.

Поздравьте виновников торжества и напомните, что они должны 3,4 млрд в госбюджет.