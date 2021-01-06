В течение 2020 года Госэкоинспекция осуществила ряд мер, чтобы усилить природоохранный контроль за деятельностью промышленных объектов, а именно создание управления промышленного загрязнения, территориальную реформу и подготовку к открытию Офиса чистой окружающей среды

Об этом пишет Знай.

"В течение 2020 года Госэкоинспекция достигла таких результатов в усилении контроля за промышленностью:

В структуре ДЭИ создано отдельное управление, специализирующееся на промышленном загрязнении. Образование нового подразделения означает увеличение усилий для контроля за промышленностью, консолидацию в этой сфере работы большего количества специалистов; На завершающем этапе ремонтные работы в Офисе чистой окружающей среды в Кривом Роге, который сосредоточится на крупных предприятиях «Кривбасса», а также позволит усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства на промышленных объектах. Офис заработает уже в этом месяце, поэтому готовимся к открытию; Проведена территориальная реформа ДЭИ, в рамках которой создан Приднепровский округ. Именно в него входят территории с крупнейшими загрязнителями. В дальнейшем это позволит усилить контроль за проблематикой, характерной для округа-промышленным загрязнением", - подчеркнул глава ДЭИ Андрей Малеваный.

Госэкоинспекция также провела проверки на предприятиях, которые входят в перечень крупнейших загрязнителей Украины - Чао «Арселормиттал», Зао «МКК Ильича» и ООО «Коксовый завод «Новомет».

"Во время проверки Чао "АрселорМиттал" по поручению премьер-министра были обнаружены сверхнормативные выбросы SO2 и NOx. Рассчитанную сумму убытков-11,2 миллиона гривен, предприятие оплатило в добровольном порядке (проверка продолжается).

На ЧАО «МКК Ильича» были зафиксированы выбросы загрязняющих веществ сверх нормы. Убытки в размере 800 тысяч гривен предприятие также уплатило добровольно;

ООО «Коксовый завод «Новомет» осуществляло выбросы в атмосферу без разрешительных документов, поэтому Госэкоинспекция подала судебный иск о прекращении деятельности предприятия. Суд принял решение удовлетворить требования деи-временно остановить производство и взыскать с завода убытки», - детализировал Андрей Малеванный.