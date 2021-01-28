После месячного незаконного рождественского отпуска ВР взялась за приоритетные законы с целью улучшения жизни простого народа в условиях пандемии.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

Среди главных - Закон «О парламентской службе», которым определяется специальный статус и финансовое и социально-бытовое обеспечение парламентских государственных служащих и членов их семей.

Напомню, что в декабре Разумков и К. активно развернули программу социальной защиты самого бедного слоя населения - депутатов и их помощников. ВР увеличила расходы на свое содержание более чем на 500 миллионов и которые теперь составляют более 2.5 миллиарда и выплатили новогоднюю доплату своим помощникам в сумме 52,5 тысяч гривен.

Теперь после отдыха на курортах взялись за помощь работникам Аппарата ВР. Авторство этого документа впечатляет - здесь до сотни депутатов от Разумкова и Слуг до ОПЗЖ и "Батькивщины".

Законопроект продолжает циничную практику времен Порошенко, когда финансовое и социальное обеспечение судебных и правоохранительных органов было расписано как специальное и отличное от остального народа.

Ну как тут удержаться, когда Тупицкий только за декабрь получил 433 тысячи гривен?!

Так, размер должностных окладов парламентских государственных служащих не могут быть меньше, чем соответствующие...в постоянно действующем вспомогательном органе, обеспечивающем осуществление полномочий Президентом Украины. Привет Зеленскому и Ермаку от почти Президента, как себя называет Разумков!

из сообщения Николая Томенко в Фейсбук

из сообщения Николая Томенко в Фейсбук

из сообщения Николая Томенко в Фейсбук

Не буду перечислять всех возможных доплат, надбавок и премий, но наиболее циничным на фоне заявлений о доступную медицину для ВСЕХ, является обеспечение доступа к бесплатной медицинской помощи Духе для парламентских служащих, их жен, детей и родителей!

Напомню, что содержание 4 специальных медицинских учреждений при Государственном управлении делами при Президенте стоят нам в 2021 году около миллиарда гривен!

Молчу о том, что и Порошенко и Зеленский обещали передать их в Минздрав и изменить статус как элитных.

Мое постановление по этому вопросу было зарегистрировано еще в 2016 году!

Как видим со времен Титаника ничего не изменилось:

небедные чиновники во времена пандемии всячески спасают себя и свои семьи за наши бюджетные деньги, а простой народ выживает как может за свои деньги!