Всемирный банк предлагал стратегию решения пробок Киева: есть правобережная сеть трамвая до Подола, есть левобережный скоростной трамвай с Троещины, а Подольский мост может соединить эти две линии. Об этом рассказал транспортный аналитик Александр Рак блогеру Екатерине Павловой в ее блоге «in kyiv» на Youtube.

Рак рассказал, что для этого нужно построить трамвайную линию и реконструировать ту часть на правом берегу, которую и так нужно реконструировать, потому что метро это долго и дорого. Мы можем посчитать количество станций и оценить, сколько лет мы будем строить метро на Троещину.

«Примерно 20 лет, а генплан оценил, что строительство полной ветки метро займет 40 лет, то есть следующее поколение или через поколение может и дождутся. Кроме этого, есть куча способов, как можно недорого перевезти людей, например, скоростные автобусы отдельными полосами, но мы к такому еще не дошли. Такое можно увидеть в Стамбуле, там с интервалом в полминуты ездят гигантские автобусы и дополняют сеть общественного транспорта», - подчеркнул аналитик.

Рак рассказал, что когда-то городские власти Киева обратились к Всемирному банку, чтобы за кредитные деньги профинансировать строительство трамвайной линии до Дворца спорта. Когда-то эта линия была, а потом ее закрыли и люди пересели на маршрутки и личный транспорт, которые также создают трафик. Прошло 5 лет, за это время уже можно было построить линию трижды, но, к сожалению, ничего не изменилось.

«Думаю, что в рейтинге пробок Киев будет подниматься все выше. Возможно, стоит, чтобы Киев достиг первого места в рейтинге пробок и тогда власть поймет, что мы не туда движемся. Что надо менять своих подчиненных и принимать все в свои руки, и строить больше трамвайных линий и развивать общественный и велосипедный транспорт», - резюмировал аналитик.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Широчина, что нужно бороться в том числе за эстетическую сторону Майдана и Крещатика.