Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала «Знай.ua» рассказала, что сегодня людей старше 50 не особо хотят брать на работу в первую очередь из-за того, что многие работодатели мыслят шаблонами.

«И шаблоны эти достаточно примитивны: компьютером не пользуется, смартфона нет, в соцсетях не зарегистрирован, в современных тенденциях не разбирается, а значит, и говорить с ним особо не о чем. И еще можно было бы как-то понять, если бы речь шла об айти-сфере: когда в коллектив, где средний возраст 27 лет, приходит 45-летний, он действительно выглядит «древним». Но если мы берем другие профессии, то в большинстве из них средний возраст вполне позволяет брать на работу людей старше 50 лет», - считает Котенкова.

Журналистка задается вопросом, куда же идти работать людям старше 50 лет? В охранники или в консьержки?

«Почему почти невозможно устроиться на работу оператором банка, офис-менеджером или, скажем, официантом? Те, кто бывают за границей, не раз замечали, что в ресторанах их обслуживают пожилые мужчины. У нас эти вакансии открыты только для «мальчиков» и «девочек»: здесь и 35-летние выглядят «динозаврами», - заявила она.

По словам Котенковой, есть разные люди, с которыми сложно, и руководители есть разные, которые не умеют ни управлять, ни находить общий язык с людьми, ни аргументировать свою точку зрения.

«Понятно, что таким начальникам проще руководить 25-летними, чем 45-летними. Как и разные есть коллективы, если в молодой коллектив приходит человек старшего поколения, сложно сохранить целостность команды. Ну и конечно же зарплата. Понятно, что у 45-50-летнего человека за плечами не только карьера, но и определенный уровень дохода. И, несмотря на то что полученные опыт и знания уже устарели, такие специалисты могут ставить высокие зарплатные планки, даже если им нечего предложить рынку», - добавляет она.

Котенкова заявила, что среди нынешних 45-50-летних много и других людей - активных, целеустремленных, с живым умом. Говоря в общем, продолжает она, нельзя не отметить, что сегодняшние 50-летние - это совсем не те 50-летние, что были в 70-х. По ее словам, они гораздо лучше и эффективнее на многих должностях, в том числе и руководящих, но, к сожалению, зачастую бывают недооценены работодателями.

«А дело то в возрасте. Можно подумать, что после 50-ти толковый бухгалтер не сможет удержать калькулятор в руках. Да и люди, которые отбирают сейчас на работу, тоже не особо блещут профессионализмом. Это еще один фактор не в пользу соискателей старшего поколения. Сегодня в профессию зачастую приходят люди, которые слабо понимают, чем они занимаются. Одни считают себя «вершителями судеб»: этого возьму, этого не возьму. Другим просто лень разбираться с опытом, знаниями и умениями конкретного человека: они ставят возрастное ограничение и даже не рассматривают тех, «кому за 50 и выше», - резюмирует Котенкова.

Напомним, ранее Котенкова рассказала, в чем заключается основная суть нового законопроекта, который уже подписан президентом и рассказала, каких изменений в сфере ЖКХ ждать укранцам уже летом.

Также Politeka сообщала, что минимальную пенсию в Украине хотят повысить в два раза.



