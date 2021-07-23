Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua объяснила, что делать, если до нормы страхового стажа не хватает буквально пару месяцев и рассказала, как работают договора добровольного страхования.

По ее словам, есть два типа договоров добровольного страхования: для трудоспособного населения и пенсионеров.Первый — это тот, который может заключать человек старше 16 лет, который на данный момент не относится к категории застрахованных лиц и такой договор заключается на период не менее 1 года, и по нему лицо обязано ежемесячно платить сумму не меньше минимального взноса.

«Бывает и такое, что до выхода на пенсию не хватает совсем немного — несколько месяцев. Для этого можно заключить второй вид договора о добровольном участии. Он предусматривает единовременную уплату взноса за прошедший период», - рассказала Завальнюк.

Она отметила, что прошлый период может начинаться с 1 января 2004 года и только за те промежутки, когда человек не относился к категории незастрахованных лиц. Если же человек принадлежал к категории застрахованных лиц, то не будет оснований для заключения договора, добавила Завальнюк. Журналистка также рассказала, что в отличие от первого типа договора, стоимость одного месяца стажа за прошедший период рассчитывается по двойной ставке ЕСВ, действующей на момент заключения договора.

«Приобрести даже год стажа по карману далеко не каждому. Сейчас год страхового стажа обойдется в 31 680 грн. Уже с 1 декабря, когда минимальная зарплата увеличится до 6 500 тыс. грн, сумма ощутимо возрастет — до 34 320 тыс. грн. К тому же, докупая стаж за прошлые периоды, нужно быть готовым выложить всю сумму сразу», - говорит Завальнюк.

При этом, отмечает журналистка, пока украинцы не очень спешат платить за стаж: в 2020 такой возможностью ежемесячно в среднем воспользовались около 1 500 человек, сумма уплаченных ими ЕСВ достигает около 59,5 млн грн.

Ранее Politeka сообщала, что Павловский рассказал о преимуществах привилегированных категорий пенсионеров.

Как сообщала Politeka, Завальнюк заявила, что дожить до выхода на пенсию становится с каждым годом все сложнее.