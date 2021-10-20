Журналистка Любовь Завальнюк прокомментировала налоговый законопроект, касающийся интересов простого населения, хотя он как бы и относится к антиолигархическим.
Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.
Как напоминает ведущая, недавно депутаты проголосовали за антиолигархический законопроект, где определяется само понятие «олигарх» и определяются критерии их выявления и ограничения присутствия в украинской политике.
Тем не менее, Завальнюк называет законопроект антиолигархическим лишь условно. «Закон о борьбе с олигархами — это фактически методичка для богатейших людей в стране, как управлять миром, не привлекая внимания общественности», - подчеркивает она. По мнению журналистки, вообще вся эта борьба с олигархами фиктивная и без нормальной работы суда она не даст никаких результатов.
В то же время она обращает внимание на то, что в закон добавлен еще один об изменениях в налоговом законодательстве. «В документе есть нормы, которые заставят платить простых украинцев, например за налогообложение сельскохозяйственной продукции, выращенной на собственном участке, если он больше 0,5 га. Сейчас порог составляет 2 га», - рассказывает журналистка.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Дорофеева забыла надеть штаны на важное мероприятие: кадры уже в сети
Илона Гвоздева в пух и прах разнесла фаворитов "Танців з зірками": "Что-то пошло не так..."
Санта Димопулос или Власова: Макс Леонов впервые решил ответить, кто лучше
Комаров из "Мир наизнанку" очутился на границе Афганистана и рассказал о пережитом: "Нас всё время..."
Итак, заключает Завальнюк, антиолигархический законопроект не столько борется с олигархами, сколько является частью привычной политики власти, для которой главное - как можно больше наполнить бюджет. «Налоги по-прежнему исправно платят те, кто живет от зарплаты до зарплаты и берет кредиты в банках наших олигархов», - констатирует она.
Как сообщала Politeka, Завальнюк прокомментировала отставку спикера Разумкова.
Также Politeka писала о том, что Завальнюк рассказала, что такое «Досье Пандоры».