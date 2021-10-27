Журналистка Любовь Завальнюк рассказала о системе видеомониторинга, внедренного в украинских изоляторах и подразделениях полиции и объяснила, как и зачем это должно работать.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

Она рассказала, что МВД начало внедрение системы постоянного и бесперебойного видеомониторинга «Кастоди Рекордс», с целью охраны прав задержанных, а также защиты и самих правоохранителей от возможных провокаций.

По ее словам, в настоящее время пилотный проект запущен в 7 изоляторах временного содержания, а также территориальных подразделениях Винницкой, Тернопольской и Харьковской областей, а Киевская область, в соответствии с приказом, запустит проект уже с 25 ноября 2021. Журналистка отметила, что в будущем такая система CustodyRecords будет внедрена во всех территориальных подразделениях полиции.

«Результат не заставил себя ждать. Только в этом году предотвратили три попытки самоубийства на Волыни, в Тернопольской и Закарпатской областях. В тех изоляторах, где используется система CustodyRecords, есть отдельная должность - инспектор по соблюдению прав человека. В его обязанности входит внесение в электронную базу всей информации, которая касается задержанного лица, а именно: условия задержания, все следственные действия, состояние здоровья, предоставления медицинской помощи, консультации с адвокатом», - рассказала Завальнюк.

Она отметила, что все это фиксируется в единственной электронной базе, что позволяет быстро получить любой документ относительно задержанного в любое время. Кроме того, добавила журналистка, команда разработчиков системы Custody в Украине посчитала необходимым обязать работников проводить первичное интервью с задержанным лицом. Завальнюк объяснила, что, когда человек попадает в изолятор, его спрашивают, или есть у него жалобы на состояние здоровья, осматривают телесные повреждения, спрашивают, что происходило до попадания в изолятор, как с ним обращались работники полиции, была ли возможность обратится к адвокату, врачу и тому подобное.

«Немаловажно, что вся информация должна записываться со слов задержанного лица. То есть эта инновация очень существенная, будет преуменьшением сказать, что это лишь новшества в переводе из бумажного учета в электронный. Цель инициативы – это в первую очередь защита задержанного лица от нарушений правоохранителей», - говорит Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Олег Волошин заявил, что украинцы рискуют остаться без тепла и света в ближайшее время.

Также Politeka писала о том, что Завальнюк рассказала, что такое «Досье Пандоры».